﻿«الجهاد الإسلامي» تطالب باستمرار «انتفاضة القدس» ودعم المقاومة والتوافق على برنامج وطني لـ «التخلص من اتفاق أوسلو»

غزة – «القدس العربي»: أكد الشيخ بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الانتفاضة والمقاومة هما الخياران الوحيدان لدحر الاحتلال والتخلص من «اتفاق أوسلو»، ودعا خلال مسيرة في ذكرى مرور عام على اندلاع «انتفاضة القدس» إلى التوافق فلسطينيا على برنامج وطني شامل يكون أساسة تبني «خيار المقاومة».

وقال في كلمة مركزية ألقيت عبر الهاتف في ختام مسيرة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة «إن الانتفاضة هي الطريق الأوحد للخلاص من آثار اتفاق أوسلو»، لافتا إلى أن الانتفاضة بوجه الاحتلال هي الطريق الصحيح لـ «تحرير الأرض والمقدسات».

ونظمت حركة الجهاد مسيرة حاشدة انطلقت من ميدان فلسطين في مدينة غزة، ووصلت حتى مكان مخصص للاحتفال أمام أحد المباني التي تتواجد فيها مكاتب عديدة للصحافيين وسط المدينة، إحياء للذكرى الأولى لـ «انتفاضة القدس». وأكد أيضا وهو يشيد بالمقاومة والانتفاضة أنهما «الخيار الأفضل لتصحيح بوصلة النضال وقاعدة الوحدة والإجماع الفلسطيني، نحو تشكيل البرنامج المشترك لقوى المقاومة». وشدد على أن المقاومة كفيلة بإعادة القضية الفلسطينية لتصبح ذات اهتمام في الشارع العربي والإسلامي.

ودعا السعدي الشعب الفلسطيني والفصائل إلى التوافق على «برنامج وطني يرتكز على المقاومة لدحر الاحتلال، وتفكيك الاستيطان، وإنهاء الانقسام». وقال إن «انتفاضة الأقصى الباسلة جرعت العدو الصهيوني الألم والمرارة فكانت العمليات الاستشهادية التي ردت الصاع صاعين، ولقنَت العدو درساَ لن ينساه أبداً». وقال وهو يستعرض تاريخ المقاومة الفلسطينية «الحجر أصبح رصاصة وأصبحت الرصاصة قنبلة، وأصبحت القنبلة قذيفة، والقذيفة صاروخاً وصار للمقاومة جيش فوق الأرضِ وتحت الأرضِ يرابط في الميدان وعلى الثغور يشتبك مع العدو مواجهةً ومن تحت الأرض، وخلف الخطوط، ويأسر من جنوده أمام ناظريه ويضطر هذا العدو إلى التراجع». وأكد على ضرورة توقف السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية عن ملاحقة المقاومين، مشددا كذلك على ضرورة وقف التنسيق الأمني الذي قال إنه «يخدم العدو بالدرجة الأولى».

وأثنى القيادي في الجهاد الإسلامي على الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون نضالا ضد الاحتلال، من خلال الإضرابات الطويلة عن الطعام، وقال إن المقاومة الفلسطينية «لن تدخر جهداً لكسر قيودهم وتحريرهم». ودعا إلى اهتمام عربي وإسلامي بقضية القدس، مؤكدا أن القدس والمقدسات وفلسطين أمانة في أعناق العرب والمسلمين.

وأشاد القيادي السعدي بفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبالشهداء الفلسطينيين على امتداد تاريخ مقاومة الشعب.

وشارك في المسيرة حشد كبير من أنصار حركة الجهاد الإسلامي، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وحمل المشاركون أعلام فلسطين ورايات الحركة السوداء. كما رفعت لافتة كبيرة في المسيرة كتب عليها «عهد فلسطين والمقاومة»، وشارك في المسيرة مسلحون ينتمون لسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، كما كان لافتا مشاركة مقاتلات من الجهاد، وظهر بعضهن مكشوف الوجه، وأخريات وضعن غطاء على الرأس وهن يحملن بنادق رشاشة، ووقفن غلى جانب منصة الاحتفال المركزي، ووضعن شعار الجناح المسلح «سرايا القدس» على جباههن. وخلال الاحتفال شاركت فرقة إنشاد بعدد من الأغاني الثورية تمجد الانتفاضة والمقاومة.