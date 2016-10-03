﻿الجزائر: زعيم الأغلبية يقول إن الحكومة المقبلة ستكون حزبية بامتياز 

الجزائر «القدس العربي»: قال عمار سعداني، زعيم حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) في الجزائر، إن الحكومة المقبلة ستكون حزبية بامتياز، دون إعطاء تفاصيل أكثر حول ما إذا كان يتحدث عن الحكومة التي سترى النور بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أم حكومة عبد المالك سلال التي يتردد أنها ستعرف تغييرا خلال أيام.

وظهر سعداني أخيراً بعد قرابة أربعة أشهر من الغياب، ليرأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزبه، واضعا بذلك حدا للإشاعات التي سرت طوال الأسابيع الماضية بشأن الأسباب التي كانت تقف وراء عدم ظهوره على الساحة السياسية. غير أن سعداني لم يشف غليل الصحافيين الذين حضروا بكثرة لاجتماع المكتب السياسي، وفضل إرجاء الإجابة عن كل الأسئلة إلى المؤتمر الصحافي الذي سيعقده الأربعاء المقبل.

واكتفى بالرد على سؤال واحد يخص الحكومة المقبلة، وكذا الدور الذي سيلعبه المال في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددا على أن الحكومة ستكون سياسية بامتياز، بمعنى أن عدد الوزراء التكنوقراط سيتراجع في الحكومة المقبلة، كما أكد أن حزبه سيعمل على محاربة دخول المال الفاسد إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويربط مراقبون بين تأجيل سعداني الخوض في تفاصيل كثيرة وتفضيله عدم التعليق على الكثير من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة وبين التعديل الحكومي الذي يبدو وشيكا، الأمر الذي يكون قد جعل سعداني يؤجل ظهوره الإعلامي الى ما بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.

ويظهر أن التغيير الحكومي أصبح أكثر من ضروري بسبب تناقضات حكومة عبد المالك سلال، وغياب التنسيق بين أفرادها، والذي تفجر بشكل غير مسبوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع قضيتي وزيري السياحة عبد الوهاب نوري والتجارة بختي بلعايب، اللذين قد يكونان أول المغادرين لسفينة الحكومة، بعد أن قررا التغريد خارج السرب، وإخراج غسيل الحكومة إلى الإعلام، ودخلا في تناقض مع رئيس الوزراء ومع زملاء لهم في الحكومة، بالإضافة إلى أسماء أخرى ستغادر الجهاز التنفيذي وأخرى ستسجل دخولها إلى الحكومة لأول مرة، مثل والي العاصمة عبد القادر زوخ ووالي وهران عبد الغني زعلان.

ويبقى التساؤل قائما بشأن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي يشغل هذا المنصب منذ 2012، والذي ترشحه الكثير من الأوساط للرحيل عن الحكومة وتعيينه مديرا لديوان الرئيس خلفا لأحمد أويحيى، فيما يبدو وزير السكن الحالي عبد المجيد تبون الأقرب إلى رئاسة الوزراء، لكن الموضوع برمته قد يتأجل إلى وقت لاحق، وإن كانت تبدو صعبة المواصلة بفريق حكومي غير منسجم إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى شهر مايو/أيار المقبل.

وإذا تأكد هذا التعديل أو التغيير الحكومي فسيكون دليلا على عدم استقرار، لأن الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال عرفت خمسة تعديلات منذ تشكيلها أول مرة سنة 2012، من دون أن تنتهي التناقضات ومن دون أن يتوقف الكلام عن ضرورة تعديلها مجددا.