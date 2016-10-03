﻿نظمتها المبادرة العربية الشعبية ندوة في لندن عن «إرهاب النظام الإيراني على الشعوب غير الفارسية مستمر»

لندن ـ «القدس العربي»: نظم المنتدى الأوروبي ضمن المبادرة العربية الشعبية لمواجهة عدوان النظام الإيراني، ندوة بعنوان « بعد اتفاق 5+1، إرهاب وعدوان النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية وشعوب العالم، مستمر وبشكل علني « في العاصمة البريطانية لندن لتسليط الضوء على الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد العشوب غير الفارسية في دول الجوار و داخل الاراضي الإيرانية وخصوصا في منطقة الاحواز ذات الغالبية العربية التي تتحول بشكل متزايد إلى المذهب السني.

و بدأت الندوة بعرض فيلم وثائقي يبين الانتهاكات التي يقوم بها النظام الإيراني وخصوصا حملة الاعدامات الكبيرة التي قام بها النظام خلال السنوات السابقة خصوصا في منطقة الأحواز، حيث انه وبناء على الاحصائيات فقد اعدم النظام الإيراني ما يزيد عن 700 شخص بعد محاكمات صورية كانت تستمر لمدة دقائق ومن خلال قاضي واحد فقط، بهدف قمع اي احتجاجات يقوم بها المعارضون للنظام الإيراني، كما ذكر الفيلم حالات لاعدامات طالت نساء بتهمة الدفاع عن انفسهم حين حاول ضباط إيرانيين اغتصابهم بالاضافة إلى اعدام مجموعة من الاطفال ما دون سن الثامنة عشرة.

و حضر الندوة ممثلون عن مناطق ودول مختلفة منهم دولة البحرين، غرب بلوشستان، شمال تركمنستان وشمال اذربيجان اعلانا لرفضهم للسياسات التي تقوم بها السلطات الإيرانية ضد الشعوب غير الفارسية وضد ممارسات دولة إيران ضد المعارضين السلميين الذين يدعون إلى إصلاح النظام السياسي واعطاء مساحة اكبر للتعبير عن الرأي و توسيع الحريات العامة.

فيصل الاحوازي قال خلال كلمة افتتاح الندوة ان النظام الإيراني يقوم بالتضييق على كافة الاقليات في إيران، ويسعى بكل الطرق إلى اسكات اصواتهم و قمع حرياتهم، كما ان عدد الاعدامات المهول الذي تقوم به الدولة الإيرانية لا ينم إلا على مدى وحشية النظام الإيراني، والذي يجب على المجتمع الدولي ان يقف بحزم تجاه هذه الممارسات.

فيما قال غراهام ويلمنسون رئيس جمعية « امم بدون دول « ان الدول الكبرى قامت بالاتفاق مع إيران ضمن اتفاق 5+1 وهو الامر الذي يضع ثلاث خيارات امام الشعوب اولها ان تنتظر النتائج على المدى البعيد، وثانيها الوقوف بكل حزم لاسقاط هذا الاتفاق و آخرها الانصياع الكامل للاتفاق. فيصل الاحوازي قال «للقدس العربي» ان هذه الندوة جاءت من اجل عمل جسم ضاغط على كافة الاطراف التي من الممكن ان تضغط على إيران لاعطاء الشعوب الغير فارسية في إيران كامل حقوقهم، بالاضافة للضغط من اجل انهاء التدخلات الإيرانية في الدول المجاورة خصوصا في العراق واليمن».

و اضاف ان المبادرة قامت بالمشاركة ضمن مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة من اجل ايصال صوت الشعوب المقهورة و التي تقبع تحت الظلم الإيراني، خصوصا وان حكومة طهران في الاونة الاخيرة قلصت خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية بالاضافة إلى الخدمات الصحية في منطقة الاحواز لصالح مناطق اخرى، كما انها حولت مصادر العديد من المياه إلى مناطق اخرى لتستفيد منها بدلا من الاحواز، الامر الذي ادى إلى تهالك العديد من الاراضي الزراعية الخصبة.