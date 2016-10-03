﻿المعارضة التونسية تعيد تجميع نفسها لمواجهة الإئتلاف الحاكم

تونس – «القدس العربي»: أعادت المعارضة التونسية توحيد نفسها داخل البرلمان، حيث تقدم عدد من النواب بطلب لتأسيس «الكتلة الديمقراطية» التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميا خلال أيام حيث تتساوى مع كتلة «الجبهة الشعبية» من حيث العدد (15 نائبا) وتشكلان، في حال التحالف معا، القوة الثالثة في البرلمان (قبل كتلة الحرة التي تضم 25 نائبا).

وتضم الكتلة الديمقراطية خمسة عشر نائبا يمثلون أحزاب «الشعب» و«تونس الإرادة» و»التيار الديمقراطي» و«تيار المحبة» وعددا من المستقلين.

وقال رئيس الكتلة سالم الأبيض لـ»القدس العربي» إن الغاية من تشكيلها هو «إعطاء تمثيلية أكبر للأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة في مؤسسات المجلس حيث تكون ممثلة في رؤساء الكتل ومختلف اللجان (وهي كثيرة) وكذلك يكون لها حضور أكبر على الصعيد الدبلوماسي وفي المؤتمرات الدولية، وهذه الكتلة ستأخذ رئاسة بعض اللجان وتتموقع في لجان أخرى لأنها أصبحت الكتلة الرابعة وهذا يخولها من رئاسة لجنة أو أكثر».

وأضاف «في النهاية، منطق الكتلة أكثر نجاعة من منطق الأفراد، وخاصة أن الشخصيات المستقلة أو الأحزاب الصغيرة ليس لها قيمة في العمل البرلماني لأن النظام الداخلي مفصل على مصالح الكتل والأحزاب الكبيرة».

ويأتي الإعلان عن تشكيل الكتلة الجديدة بعد أيام من إعلان رئيس البرلمان محمد الناصر عن حل «الكتلة الاجتماعية الديمقراطية» التي كانت تضم بعض مكونات الكتلة الجديدة، بسبب استقالة عدد كبير من أعضائها والتحاق بعضهم الآخر بحكومة يوسف الشاهد.

غير أن بعض المراقبين يؤكدون وجود «تناقضات» بين مكونات الكتلة الجديدة، ويميل البعض لوصفها «تجمع تناقضات أو مصالح»، على اعتبار وجود خلافات كبيرة في مواقف بعض الأحزاب الموجودة داخلها.

ويعلّق الأبيض على ذلك بقوله «خصوصيات الكتلة الديمقراطية في البرلمان مختلفة كثيرا عن الكتلة الديمقراطية الاجتماعية وبكل المقاييس، ولا أعتقد أن ثمة تناقضا جوهريا بين مكونات الكتلة الجديدة، فخلال عملية مسح قمنا بها مؤخرا لمواقف مكونات خلال العامين السابقين، تبين أن أكثر من 70 في المئة من هذه المواقف (والتصويت على القرارات) كانت قريبة من بعضها حتى دون سابق تنسيق، وهذا أعطى أرضية ممكنة للقاء لهذه الأحزاب، فهي مثلا غير مختلفة فيما يتعلق بمقاربة مقاومة الفساد في تونس، والدفاع عن الدستور وتفعيل البنود غير المفعلة وخاصة المتعلقة بالحكم المحلي والجهوي والتمييز الإيجابي للمناطق المهمشة والفقيرة وحيادية المؤسسات الأمنية والعسكرية وعدم الزج بها في منطق السياسة المعتمد».

وأضاف «وهي في النهاية كتلة فنية وليست سياسية، وإذا كان هناك اتفاق في الموقف تُعبر عنه الكتلة، وفي حال كان ثمة اختلاف، فكل حزب أو فرد يعبر عن موقفه بنفسه، وبالتالي الباب مفتوح للكتلة لتمارس عملها بمرونة دون أن يؤثر عليها التعدد والتنوع داخلها».

لكن الأبيض لم ينفِ إمكانية الإفادة من التحالف البرلماني الحالي في تكوين تحالف انتخابي قبل الانتخابات البلدية المقبلة، وخاصة أن جميع أعضاء الكتلة ينتمون للمعارضة، إلا أنه أكد أن النقاش لم يتناول موضوع الانتخابات باعتباره «قضية سياسية تبحث في مجال الجبهات السياسية والتحالفات في وقت لاحق».

وحول أهمية هذه الخطوة في توحيد المعارضة التونسية لمواجهة الإئتلاف الحاكم الذي يحظى بالأغلبية الساحقة داخل البرلمان، قال الأبيض «بلا شك، هذه خطوة إيجابية للمعارضة لأن جزءا منها توحد في هذه الكتلة وهذا مهم، ونحن والجبهة لدينا العدد نفسه، ولكن هذه الكتلة ليست حزبية وهي مفتوحة وقابلة للنمو العددي بشكل أكبر مستقبلا وهي الكتلة الوحيدة تقريبا التي لا تعبر عن حزب معين».

واستدرك بقوله «من ناحية التنسيق مع الجبهة، فهناك 30 نائبا من الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية (وهو الحد الأدنى اللازم للطعن في دستورية القوانين)، يمكن أن يطعنوا في دستورية بعض القوانين، لأن القوانين عادة لا تمرر بمنطق المصلحة العام بل وفق مصلحة الإئتلاف الحاكم. وأود الإشارة هنا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتفق فيها نواب المعارضة لإسقاط عدد من القوانين أو بعض بنودها كقانون المالية لعام 2016 وقانون مقاطع الرخام وغيرها».

يُذكر أن الفصل الثامن عشر من القانون للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ينص على أن «تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه».