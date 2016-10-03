﻿اعتقال مسؤول وحدة الإعلام في الارتباط العسكري بعد وقفه عن العمل لانتقاده مشاركة الرئيس في جنازة بيريز

رام الله – «القدس العربي» : اعتقلت قوات الأمن الفلسطيني المقدم أسامة أبو عرب مدير العلاقات العامة في الارتباط العسكري الفلسطيني، بعد يوم من قرار بإيقافه عن العمل بسبب منشور كتبه على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص مشاركة الرئيس محمود عباس في جنازة شيمعون بيريز الرئيس الإسرائيلي السابق، التي أثارت ردود فعل مختلفة في الشارع الفلسطيني.

وكان أبو عرب قد وجه رسالة إلى الرئيس عباس قال فيها: سيدي الرئيس. ولست إلا إنسان أنا في الوطن المحتل لي ما لي من حقوق وعلي ما علي من واجبات أسرَفْت في حبي للوطن وأعانق حقيقة كوْني فلسطينيا يُخطئ لكن لا يمس المحرمات وإنني إذْ أناجيك الآن فإنني لست مخطئاً فأنا أناجيك بما أرى وما رأيْت وما أسمع وما سمعت». وأضاف «سيدي الرئيس ومنك أتعلّم لقد توالت علينا ردود الفعل وسن الجميع أنيابهم عندما تم إعلان توجهك للتعزية بشمعون بيريز ذلك المؤسس للاستيطان الذي تدعو أنت لإيقافه إضافة لممارساته بعد أوسلو وتصريحاته ومشاركاته في استمرار المعاناة الفلسطينية. وعلى كل حال سواءً أكان إرهابيا أو لم يكن وسواءً كان صاحب فكرة تكسير العظام في الانتفاضة الأولى أو لم يكن وسواءً كان له علاقة بمجزرتي مخيم جنين وحارة الياسمين بنابلس أو لم يكن، وسواءً كان له علاقة بمجزرة قانا أو لم يكن فمن هو حتى تتوجه للمشاركة في جنازته فيما يرفض معظم أبناء شعبك الذين تمثلهم ذلك». وتابع أبو عرب في رسالته «لك أن تمر بأم الشهيد أسيراً ياسر حمدوني وتسألها فإذا وافَقَت فتوكل على الله وإذا لم توافق فاحسم أمرك. وإنك إذا قررت المشاركة في الجنازة لقاتل أبنائنا وحدك فقد أخطأت وإذا قررت بناءً على استشارات فقد ضلّلوك. ولا علاقات شخصية ولا علاقات ودية مع المحتل ما دام يستمر بسياسته العنجهية ضد أبناء شعبنا. أعِد النظر يا سيدي».

وعلق الخبير القانوني ماجد العاروري على إيقاف أبو عرب واعتقاله بالقول «فيما يتعلق بإيقاف المقدم اسامة منصور عن العمل كونه أبدى رأياً سياسياً معارضاً لمشاركة الرئيس حيث أوقف على ما يبدو وفقاً لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن المادة 90 فإن العقوبة ذاتها يجب أن توقع ضد جميع العاملين في قوى الأمن وأبدوا رأياً سياسيا مؤيداً لهذا الحدث أو احداث سياسية مشابهة كونهم ارتكبوا المخالفة القانونية نفسها. فإبداء الرأي السياسي قد يكون مخالفاً وقد يكون مؤيداً ويشمل ذلك مشاركة أي رجل امن في تجمعات التأييد بنفس درجة مشاركتهم في تجمعات سياسية مناهضة. فالقانون الأساسي الذي منح كل المواطنين الحق في التعبير عن رأيهم السياسي واستثنى قانون قوى الأمن رجال الأمن من ذلك ساوى بينهم ولم يميز بينهم حسب طبيعة الرأي السياسي ان كان مؤيداً للسلطات الحاكمة أو معارضاً لها».

في غضون ذلك قررت مجموعة من الشباب الفلسطيني في مدينة نابلس اقتطاع جزء من رواتبهم لتوفير راتب المقدم أسامة أبو عرب على الرغم من أن الشارع لم يسمع أن السلطة الفلسطينية قررت قطع راتبه رغم اعتقاله وإيقافه عن العمل.

وجاء في بيان للمجموعة الشبابية أن الفكرة هي توفير راتب المقدم أسامة أبو عرب ليس من باب المناكفة لأحد ولا للوقوف مع أحد ضد أحد ولا لأننا مع أو ضد ذهاب السيد الرئيس لبيت العزاء وربما لا يكون أبو عرب بحاجة لهذا المبلغ لكن المسألة معنوية بالدرجة الأولى لنكون طرفاً في الحفاظ على مساحة حرية الرأي والتعبير في بلدنا دون تضييقها، ولكي لا يخاف أحد من قول رأيه خوفاً على رزقه أو منصبه ولكي يطمئن من يريد أن يقول رأيه بحرية أن وراءه أناسا أحرارا سيظهرون بعد موقفه وسيدعمونه والأهم أن وراءه ربا اسمه الرزاق. نحن لا نريد مواطنين ومسؤولين يهزون رأسهم دائماً ويومِئون بالموافقة. وقد لا نكتفي بالتعبير عن رأينا بهذه الطريقة، قد نجري حراكاً لإرجاع المقدم إلى موقعه طالما أن سبب إيقافه هو رأيه المهذب الذي رأيناه. وكتب الصحافي محمد دراغمة على صفحته في «فيسبوك» تحت عنوان «جنازة الحوار الفلسطيني» علق فيه على مجريات النقاش الذي جرى خلال الأيام الماضية.

وقال «في النقاش العام بين الفلسطينيين حول جنازة بيريز كان هناك ردح وردح متبادل. كان هناك تخوين وتكفير. كان هناك سياسيون يتضرعون الى الله ان يحشر هذا مع ذاك في جهنم. لم يكن هناك تفكير ولا أفكار. لم يقدم أحد تحليلا يجيب على السؤال المركزي في أي تحليل وهو : لماذا؟ ولم تختلف مفردات المتعلمين ولا أقول مثقفين عن مفردات العامة. كانت جنازة بيريز جنازة للحوار والنقاش السياسي عندنا. غابت لغة الحوار في هذه القضية العابرة، وعندما تغيب لغة الحوار علينا ان نتوقع الأسوأ لقادم الأيام».