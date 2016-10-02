﻿«مراسلون بلا حدود» تدين طرد السلطات المغربية لصحافييّن إيطاليين

الرباط – القدس العربي: أدانت منظمة صحافية دولية طرد السلطات المغربية لصحافيين إيطاليين كانا يعدان في مدينة مراكش برنامجا تلفزيزنيا عن دعارة القاصرين فيما انتقدت جمعية حقوقية مغربية التضييق الذي يتعرض له الصحافيون وكتاب الرأي.

ورغم توسيع هامش الحريات، خاصة حرية الصحافة والرأي في المغرب خلال السنوات الماضية، إنْ كان من خلال إصلاحات قانونية أو إجراءات أو ممارسات، إلا أن بعض الممارسات والثغرات تعرض البلاد إلى انتقادات دولية.

وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي يوجد مقرها في باريس، إن ترحيل السلطات الأمنية المغربية للصحافيين الاستقصائيين الإيطاليين الشهيرين لويجي بلاتزا وماورو بيلاي من برنامج Le Lene تم تحت حجة واهية هي تصويرهما لبرنامج حول دعارة القاصرين في مراكش.

وقال بيان للمنظمة إلى «متى ستستمر السلطات المغربية في الاختفاء وراء الحجج الإدارية الواهية لمنع الصحافيين من التطرق للمواضيع الحساسة؟»، وأن ترحيل الصحافيين الاستقصائيين جرى بـ«القوة»، كما تمت «مصادرة معداتهما».

وتساءلت ياسمين كاشا، مسؤولة مكتب شمال أفريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود، إن «هذه الممارسات المتكررة صادمة للغاية. إلى متى ستستمر السلطات المغربية في الاختفاء وراء الحجج الإدارية الواهية لمنع الصحافيين من التطرق للمواضيع الحساسة». ونقل البلاغ عن الصحافي الإيطالي لويجي بلاتزا أن «محاولة الرقابة هذه لن تمنعنا من قول الحقيقة حول دعارة القصّر في المغرب. تمكنا من المحافظة على بعض مقاطع التصوير، وسوف نعلم الرأي العام قريبا حول خطورة الوضع».

واتهم الصحافيان اللذان قبض عليهما 10 أفراد الشرطة بزي مدني يوم الخميس الماضي في مراكش بعدم الحصول على التراخيص اللازمة للقيام بالتحقيق حول شبكة دعارة تستغل الأطفال في المدينة. وبعد 8 ساعات من القبض عليهما، جرت مرافقة الصحافيين إلى المطار وترحيلهما إلى إيطاليا بينما صودرت معداتهما.

وطردت السلطات المغربية في نيسان/ ابريل الماضي الصحافيين مارتان فايل وبيار لوبو من برنامج Le Petit Journal بقناة + Canal بعد استنطاقهما حول تقريرهما عن اعتداء على ثنائي مثلي ببني ملال.

وسجّلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) غياب «إرادة سياسية حقيقية للدولة» بشأن احترام حقوق الإنسان والنهوض بها؛ فيما طالبت بإلغاء القوانين والمقتضيات التي تحد من الحق في الحصول على المعلومات، «طبقا للمعايير الدولية في هذا الشأن».

ورصدت الجمعية استمرار المضايقات والمتابعات في حق العديد من كتّاب الرأي والصحافيات والصحافيين في المغرب، وقالت إن هذا التوجه يشمل على وجه الخصوص مجال التحقيقات، على أن تلك المتابعات تصل إلى حد تلفيق تهم لهم بدعوى «المس بالسلامة والأمن الداخليين» وسجنهم. وأضافت الجمعية الحقوقية، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات، أنه يجري حجب المواقع الإلكترونية وتجريم المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفاضحي الرشوة في المغرب، وإنها «تجدد استنكارها للتراجعات التي تطال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومات الذي يشكل عنصرا أساسيا لإعمال باقي الحقوق». وأضافت أنه بالرغم من تنصيص الفصل الـ27 من الدستور على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، «فقد جرى اعتماد قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات من طرف مجلس النواب، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين، لا يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة المادة الـ19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفقرة الثانية من المادة الـ19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتعليق رقم 34 على المادة نفسها، وكذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراجعة القانون 13-31، «سواء من حيث مضمونه أو من حيث منهجية إعداده» بإشراك منظمات المجتمع المدني والحركة الحقوقية، بشكل يضمن فعليا الحق في الوصول إلى المعلومات، مع « ضرورة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات».

وحثت الدولة على ضرورة إتاحة «الكشف عن أقصى قدر من المعلومات، والالتزام بنشر المعلومات، وتضييق نطاق الاستثناءات، وتسهيل إمكانية الحصول على المعلومات من خلال معالجة طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة، مع توفير إمكانية الطعن أمام هيئة إدارية مستقلة»، و«عدم التذرع بالتكاليف للحيلولة دون قيام الأفراد بطلب المعلومات» و»اعتماد الاجتماعات المفتوحة» و»إيلاء الأولوية للكشف عن المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان». وقالت الجمعية إن مطالبها تأتي في سياق «يتميز باستمرار اعتماد قوانين تتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب»؛ وهي القوانين التي ترى أنها تحد من حرية الرأي والتعبير والإعلام. كما يتسم الوضع بـ»سيادة لثقافة عدم إفشاء الأسرار ومناهضة الشفافية التي تسود في مختلف الدول والحكومات والإدارات التابعة لها؛ وهو ما يعيق الحق في الوصول إلى المعلومات الرسمية».

ولاحظت أن تزايد التدفق السريع للمعلومات وتقدم وسائل الإعلام والتواصل والانترنت يقابله اتجاه عالمي «ما انفك يتنامى لاعتماد تدابير وقوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومات طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة».