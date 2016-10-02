﻿بعد مرور عام على التدخل عسكريا في النزاع السوري: موسكو تحصي الخسائر والأرباح

موسكو «القدس العربي»: تباينت تقديرات الجهات الحكومية والخبراء في موسكو في تقويم نتائج الحملة العسكرية الروسية في النزاع السوري بعد مرور عام عليها. وفيما ترى الجهات الحكومية والدوائر المتحالفة معها أن التدخل حقق أهدافا مرحلية وبعيدة المدى، تشير المراكز التي تختلف معها بالرأي إلى أن الخسائر تفوق الأرباح.

وضمن هذا السياق يرى دمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي، كما تناقلت عنه وسائل الإعلام المحلية : «أن عملية القوات المسلحة / الفضائية الروسية في سوريا يمكن أن تتمدد إلى أجل غير مسمى.» واستذكرت وسائل الإعلام ومراكز التحليل في موسكو يوم الجمعة الماضية مرور عام على بدء العملية، التي حدد الكرملين هدفها رسميا بتصفية من يصفهم بالجهاديين المتطرفين والمتشددين في سوريا وحماية روسيا من خطر انتشار الإرهاب العالمي.

ونُسب إلى بيسكوف قوله أيضا : إن القائد العام للقوات المسلحة الروسية الرئيس فلاديمير بوتين لم يتحدث عن أية تخمينات أو تقيمات. موضحا أنه يقصد المرحلة الزمنية التي أعقبت القرار الذي تبناه بوتين حول عملية القوات المسلحة/ الفضائية هذه.

وفي رده على التهم التي أطلقتها واشنطن ومحافل دولية أخرى قال بيسكوف: إن المعطيات التي نشرها مرصد حقوق الإنسان عن مقتل أكثر من 3.8 ألف مدني سوري خلال عام من العملية لا أساس لها من الصحة. ووفقا لتقدير بيسكوف فإن الشيء الرئيسي الذي أسفرت عنه العملية يكمن في أن الجهاديين لم يتمكنوا من السيطرة على دمشق.

وتباينت رؤية خبير مركز كارنيجي المهتم بالشؤون العربية والإسلامية البروفيسور الكسي ماليشينكو مع رؤية السكرتير الصحافي للرئيس الروسي في تقيمه لنتائج العملية. وقال في حديث لموقع « صوت أمريكا» الذي يبث بالروسية : المهم أن الهدف من التدخل في النزاع السوري كما أعلنته روسيا رسميا هو « النصر على الدولة الإسلامية».ولفت إلى أن « الدولة الإسلامية احتفلت في 30 يونيو/حزيران من العام الحالي بمرور عامين على تأسيسها» وأضاف «وهناك يطرح سؤال نفسه: ضد من وجهت العملية؟» والجواب برأيه واضح « إنها عملية لدعم بشار الأسد».

ووفق رأي المستشرق الروسي «فإن روسيا في المحصلة لم تتوصل عمليا إلى شيء». ومضى في القول « حقا لقد سَلَمَ بشار ، فحينما بدأت العملية هربت 50 % من قواته، وتم تصفية 60% من الآليات العسكرية». وتساءل» فما الذي تغير الآن؟» وأضاف « تصوروا للحظة لو أن العملية قد توقفت الآن، فأين سيكون بشار الأسد.».وبقراءته فإن «هذا يبرهن على ضعف نظام بشار الأسد المريض، العاجز تماما من دون دعم روسيا.»منوها «بأنه لا يجوز دعم الأسد من دون نهاية. وليس ثمة آفاق لإقامة لوبي موال لروسيا بعد مرحلة الأسد.»منوها بأن « مرور عام على التدخل ليس الحدث الذي يستحق الاحتفاء، لاسيما على خلفية تعرض قافلة المساعدات الإنسانية لهجوم أسفر عن مقتل العشرات وتفاقم العلاقات ليس فقط بين روسيا والولايات المتحدة وإنما بين وزيري الخارجية كيري ولافروف.

نتائج عدة

وأعادت مجلة « نيوز ـ فرونت» الالكترونية على الانترنت للتحليلات السياسية والعسكرية الأذهان إلى أن روسيا ولأول مرة بعد الاتحاد السوفياتي السابق تقوم بعملية عسكرية في دولة أجنبية ليس بإطار عملية دولية ولا بالتنسيق مع « الشركاء الغربيين».

ووزعت نتائج عملية القوات الروسية في سوريا على نقاط عدة من بينها: « إشهار عَلم روسيا وقوتها» حيث استخدمت بنجاح أنظمة الأسلحة بما في ذلك من على بُعد آلاف الكيلومترات ومن الأراضي الروسية. وحسب تقديرها فهذا يعني أن روسيا عادت إلى صف الدول الكبرى في العالم المعاصر بإمكاناتها والقدرة على تجسيدها. وأضافت « بالدرجة الأولى تم إظهار ذلك للاعبين الآخرين على الساحةالدولية»، فضلا عن تحقيق «موازنة جيو / سياسية». واعتبرت أن نتائج العملية في سوريا كانت « تحسين العلاقات الروسية ـ الإسرائيلية» وإنهاء «الحصار المفروض على إيران» حيث أن وجود القوات الروسية في الشرق الأوسط دفع أمريكا لتطبيع العلاقات مع إيران وعودتها للساحة الدولية والتمهيد لانضمامها إلى منظمات شنغهاي للتعاون الاقتصادي ومجموعة بريكس الإقليمية. كما أن العملية وفق تقديرات المجلة الالكترونية « قوضت مشروع من أسمتهم بالسلفيين» الذين تزعمتهم دول إقليمية، علاوة على « انقسام النخب الأمريكية، وظاهرة ترامب».

حصيلة مرة

وكتبت مجلة «بروفيل» الأسبوعية، وهي تحصر الأرباح والخسائر من عملية القوات المسلحة في سوريا، «أن الحصيلة الأولية جراء عمليتنا العسكرية في سوريا كانت ضياع مليارات الروبلات وعشرات من الأرواح البشرية وسمعة البلاد، المستعدة لاستعمال القوات المسلحة لتمرير مصالحها». ووصفت النتائج، التي أسفرت عنها العملية، بأنها « متواضعة»، مشيرة بذلك إلى أنه ووفقا للبيانات الرسمية فإننا تورطنا في الحرب الأهلية في سوريا من أجل التصدي لخطر الإسلاميين المتشددين الذي يحاربون إلى جانب «الدولة الإسلامية»، منوهة بما أنه، وحسب ما ذكر وزير الدفاع سيرغي شيجو في مارس /آذار الماضي فقد تم تصفية خلال العملية أكثر من ألفي مقاتل منحدرين من روسيا بما في ذلك 17 قائدا ميدانيا، كما أن القوات الروسية نجحت في إنقاذ نظام بشار الأسد.

وذكر المحلل العسكري « اناتولي سوكولوف» في مقالته التي نشرها في صحيفة «المجمع العسكري الصناعي» «في. كي. بي.» : لم تتحقق الإنجازات فقط وإنما هناك الخسائر أيضا وأضاف : « فوفقا للبيانات العسكرية أن 20 عسكريا لقوا مصرعهم في سوريا، وكل واحد منهم خسارة لا تعوض لعوائلهم» وأشار إلى « أن الخسائر في المجال الفني طالت مقاتلة سو ـ 24و 4 مروحيات.» وأشار إلى «أن هناك نفقات مالية ومادية لم تفصح عنها وزارة الدفاع». ونقل عن مصادر دولية إشارتها إلى «أن الحرب في سوريا تكلف سوريا يوميا من 2.5 إلى 4.6 مليون دولار.»

ووزع النتائج الإيجابية من العملية في سوريا إلى محورين : العسكري والسياسي. من الناحية العسكرية تتمثل بعودة روسيا للشرق الأوسط وتعزيز مواقعها هناك، ومن الناحية السياسية الاعتراف بأن المشكلة السورية لن تحل من دون روسيا وبلوغ هدف تعبئة المجتمع الدولي للحرب ضد الإرهاب.

ورغم كل تلك الاستنتاجات فمن السابق لأوانه تحديد النتائج الأخيرة للعملية العسكرية بالنسبة لروسيا، قبل انتهاء النزاع السوري سواء بالطرق العسكرية أو في إطار المباحثات السلمية، حيث سيتضح ماذا جنت روسيا من تدخلها في النزاع هناك.