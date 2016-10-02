﻿العراق: ميليشيا العصائب تتوعد القوات التركية وحركة النجيفي بالحرب بعد تحرير الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»: توعدت ميليشيا العصائب الشيعية، بالتصدي للقوات التركية المتواجدة في الموصل، وللقوى المطالبة بتقسيم محافظة نينوى بعد تحريرها.

واعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة جواد الطليباوي، في بيان له، « ان العصائب ستشارك في عملية تحرير الموصل»، مدعيا «ان الواجب الشرعي والوطني يحتم علينا الدفاع عن وحدة ارض العراق».

واكد أن لدينا القوة الكافية للتصدي للمطامع التركية في الموصل، وان حركته ستقوم بفتح جبهة ثانية في الموصل بعد تحريرها من «التنظيم» لسحق كل من يريد تقسيم ارض العراق».

وتعد حركة العصائب، احدى الميليشيات الشيعية المنضوية ضمن الحشد الشعبي، والتي ترتبط بعلاقات قوية مع الحرس الثوري الإيراني، وشاركت بالعمليات العسكرية في العراق وسوريا.

ومن جانب آخر، عد رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي، ان ما حصل في الموصل هو نتيجة لأخطاء ارتكبتها الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية بحق اهالي الموصل، مكررا دعوته إلى اقامة اقليم نينوى الذي يضم عدة محافظات من شأنها أن تحقق الخصوصية والاطمئنان وتحافظ على وحدة العراق.

وذكر بيان لمكتب النجيفي امس الأول السبت، انه استقبل وفد المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية (أمريكي) برئاسة ليزلي كامبل مدير البرامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه تم خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين «استطلاع رؤى وتوقعات وآراء النجيفي بالوضع السياسي والأمني وبخاصة معركة تحرير الموصل والوسائل التي يراها مناسبة لعدم عودة الوضع الذي قاد إلى سقوط المدينة، فضلا عن رؤيته لمستقبل المحافظة».

وأكد إن «ما حصل في الموصل هو نتيجة لأخطاء ارتكبتها الحكومة المركزية وقادت إلى الاساءة إلى ثاني أكبر محافظة في العراق تضم أربعة ملايين إنسان بكل تنوعاتهم القومية والدينية والمذهبية، وهذه الأخطاء ارتكبت منذ عقود لكنها تفاقمت بعد 2003 ما عزز الشعور لدى المواطنين بوجود نهج طائفي يستهدفهم».

واشار بيان النجيفي إلى ان «القوات العسكرية في المدينة مارست نهجا غير مقبول من قبل المواطنين ما أفقد الجيش صفته الوطنية وأساء للثقة التي ينبغي أن تكون قائمة، والسبب هو مجموعة من الممارسات والأساليب التي لا تتفق مع القانون وتتناقض مع الروح الوطنية. ولذلك انهارت هذه القوات بعد مهاجمتها من مجاميع إرهابية من تنظيم الدولة وتركت المدينة لمصير مظلم».

وأوضح ان «الإرهابيين مارسوا أبشع أنواع الجرائم ضد الايزيديين والمسيحيين والأقليات، كل مواطني الموصل حيث استشهد عبر عمليات اعدام عشرة آلاف مواطن بينهم نساء ومواطنون بسطاء وموظفون عاملون في مؤسسات انتخابية ومرشحون للانتخابات، وصحافيون، ومنتسبون في الجيش والشرطة أو موظفون في دوائر الدولة، وهذا ما يؤكد أن التنظيم اجرامي لا يعبر عن فئة معينة أو مذهب معين».

وعن معركة تحرير الموصل، شدد النجيفي على ان «معركة تحرير نينوى ينبغي أن يمنح الدور المهم فيها لأبناء المدينة من الحشد الوطني والعشائري فضلا عن الجيش والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب وبمساعدة البيشمركه والتحالف الدولي، وأبناء المدينة يرفضون مشاركة الحشد الشعبي، أو حزب العمال التركي أو أي قوة مسلحة غريبة، كي يبعدوا أي اختلاطات قد تؤدي إلى اختناقات طائفية وتصفية حسابات».

وبين أن «قناعة المواطنين هي عدم العودة إلى الظروف والوضع الذي سبق احتلال التنظيم للمدينة والذي أدى إليها»، مبينا انه «ينبغي تطمين مكونات نينوى والاستجابة إلى مخاوفهم، وهذا يعني العمل من أجل حكم لا مركزي، وإلى اقامة اقليم نينوى الذي يضم محافظات عدة من شأنها أن تحقق الخصوصية والاطمئنان وتحافظ على وحدة العراق»، منوها إلى ان «الأمر دستوري وضمن آليات وقوانين مشرعة، وفي كل الأحوال فإن ارادة مواطني نينوى هي الأساس فموضوع الاقليم ليس قرارا أو رؤية تفرض عليهم بل ارادة يتم التعبير عنها عبر آليات دستورية وقانونية».

وأكد النجيفي على «موضوع النازحين وأهمية العمل من أجل بقاء المواطنين في بيوتهم ومساعدتهم للقوات المحررة بدل حدوث موجات نزوح كبيرة ليست هناك قدرة أو استعدادات حقيقية لاستيعابها».