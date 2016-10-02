﻿الأمير هشام: القصر المغربي عجز عن احتواء حزب العدالة والتنمية وخروجه من اللعبة السياسية سيشكل خطرا

مدريد – «القدس العربي»: اعتبر الأمير هشام ابن عبد الله ابن عم ملك المغرب محمد السادس أن كلا من المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية المتزعم للإئتلاف الحكومي هما مثل التوأمين السياميين، فعلى الرغم من الكراهية المتبادلة إلا أنهما يرتبطان ببعضهما البعض. ويرى صعوبة استحالة استيعاب الأول للثاني، هذا الأخير الذي قد يفوز في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الجمعة المقبل.

وفي مقال في العدد الأخير للمجلة الفرنسية «نوفيل أوبسيرفاتور» حدد الأمير القواسم المشتركة بين المؤسسة الملكية وحزب العدالة والتنمية وهي مناهضة الربيع العربي والالتفاف حول أي إصلاح عميق، فهذا الحزب عارض الربيع العربي، وفعلت المؤسسة الملكية الأمر نفسه، مما يجعلهما توأمين سياميين رغم ما يفترض من مواجهة غير معلنة بين الطرفين.

وحول نتائج انتخابات الجمعة المقبل، يرى هذا الأمير الذي يلقب بـ «الأمير الأحمر» بسبب مواقفه السياسية الداعية للإصلاح «بأنها لن تخرج عن الاستثناء، لأن الانتخابات البرلمانية في المغرب ليست سوى تمرين للإدارة السياسة وللاستقطاب والتكيف مع الوضع القائم. وأحدث محاولة لإعادة ضبط العلاقة ما بين القصر وحزب “العدالة والتنمية». في الوقت ذاته، يرى أن هذا الحزب سيحافظ على نتائجه السابقة لأنه أصبح جزءا من بنية المخزن (السلطة التقليدية) بطريقة أو أخرى.

ويستعرض بعض المميزات التي تقلق المؤسسة الملكية من حزب العدالة والتنمية، وفي المقام الأول هو عدم نجاح هذه المؤسسة في استيعاب حقيقي لهذا الحزب عكس ما حصل مع أحزاب أخرى كانت معارضة في السابق. ويناور حزب العدالة والتنمية ليساير القصر جاعلا من الملك المرجع الرئيسي في تأويل الدستور، ولكنه في الوقت ذاته يحافظ على مسافة من الاستقلالية لاسيما وأنه لم يتورط في الفساد، الأمر الذي يجعله يوجه انتقادات للدولة العميقة. وفي المقام الثاني قدرته على تحريك جزء من الشارع، منافسا بذلك المخزن المغربي الذي يعتقد بانفراده بهذه الخاصية.

ومن النقاط الهامة التي يركز عليها المقال، وحسب هشام العلوي، فإن الملكية حتى وإن كانت لها رغبة كبيرة في احتواء حزب “العدالة والتنمية”، إلا أنها تجد نفسها سجينة لوعودها الديمقراطية التي أطلقتها مع إصلاحات 2011. فهي مجبرة على تقبل وجود تعددية سياسية، حتى لو كان ذلك يسمح لحزب “العدالة والتنمية” أن يتبنى مواقف سياسية واجتماعية قد تشكل تحديا لهيمنة الملكية في هذه المجالات.

وهو يعتقد أن خطر حزب “العدالة والتنمية” لا يتمثل في مشاركته السياسية، لأنه مثل جميع الأحزاب السياسية يمكن احتواؤه وإنما الخطر في احتمال خروجه من اللعبة السياسة فعندها سيتحول إلى حركة مجتمعية بحتة تقوها أفكار إسلامية، وتشكل تحديا كبيرا للنظام الملكي في المجال الديني الذي يستمد منه قوته وشرعيته.