﻿بن كيران: «الخارجيّة» للمَلك… ولا أرَى مزوار

الرباط – «القدس العربي» : يعتقد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن «العلاقات بين المغرب وإسبانيا لم تشهد، مطلقا، خمسة أعوام أفضل من فترة ‏ولايته المنتهية على رأس حكومة الرباط».‏

وقال بن كيران مازحا، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية وفق موقع «هسبريس» «إفي»: «إسألوا راخوي» .. ولدى سؤاله عما إذا كانت الدول الأكثر ‏ارتباطا بالمغرب، مثل فرنسا وإسبانيا، تتفهم وتحترم حزب العدالة والتنمية ككيان سياسي، بعيد عن التيار الإسلامي المتشدد ‏ومندمج تماما مع المؤسسات المغربية، أجاب بن كيران، بشكل غير مباشر، مشيدا بالمرحلة الجيدة التي تمر بها العلاقات ‏الخارجية لبلاده.‏ وصرح المسؤول السياسي المغربيّ بأنه «مع الحكومة الإسبانية عملنا معا، وتعاونا، وماريانو راخوي يعرف أنني دائما ما ‏كنت أعمل على تسهيل الأمور وتحسينها»، وفق تعبيره.. وتابع: «حتى عندما كانت هناك وقائع صغيرة، طالما كنت ‏اتصرف كي لا تتنامى».. وأوضح: « الشيء نفسه مع فرنسا، أعرف الطبقة السياسية كلها تقريبا، وجميعهم أصدقائي»، مضيفا ‏بطريقة مازحة مجددا «لا أعرف مارين لوبان (زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتشدد) ولا أود أن تكون صديقة لي».‏ كما تفاخر بن كيران بما اعتبره مدّا للجسور مع فرنسا، خلال فترة رئاسته للحكومة المغربيّة، وقال إن ذلك جاء «في وقت ‏كانت العلاقات بين البلدين متجمدة تقريبا، طيلة عام 2014 بأسره».. وبين أن السياسة الخارجية دائما ما تكون من اختصاص ‏الملك محمد السادس حين واصل: «أنا لا أقوم سوى بدعمها، دون تدخل في أي وقت».. وأضاف: «فلنقل بوضوح إنّ وزير ‏الشؤون الخارجية والتعاون لا أراه تقريبا، لأنه مسافر بشكل شبه دائم».‏ وفي ما يتعلق بالدول العربية في منطقة الخليج، التي تتبنى نهجا معاديا للحركات الإسلامية عقب اندلاع انتفاضات «الربيع ‏العربي» في المنطقة، قال بن كيران إن علاقته بأغلبها «طيبة جدا»، مؤكدا: «يتم استقبالي بشكل جيد جدا في أغلب دول الخليج».