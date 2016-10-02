﻿السياسي اللبناني المعارض لحزب الله مصطفى فحص: «لا تقتلوا الحسين مرتين»

اسطنبول ـ «القدس العربي»: في تصعيد يندرج في إطار «الاستعداد للمعركة»، تحدثت وسائل إعلام غربية عن وصول الآلاف من المقاتلين «الشيعة» الموالين لإيران، من بينهم أرتال لحزب الله إلى مدينة حلب، استعداداً للتصعيد المرتقب.

وبينما تترقب مدينة حلب معركة شاملة، لن تكون كسابقاتها، يأتي النداء الذي أطلقه نشطاء شيعة لبنانيون «لا تقتلوا الحسين مرتين»، من أجل إعادة النظر في القرار «المدمر» بالانخراط مع الأسد، من خلال دعوة القيادة الإيرانية وحزب الله إلى ضرورة الإنصات إلى صوت الضمير الشيعي المنحاز إلى المظلومين، ليشير إلى مخاوف شيعية حقيقية، من حجم الضخ الطائفي، الذي يرافق التحضيرات لهذه المعركة.

وتجسيداً لهذه المخاوف أوضح السياسي اللبناني المعارض لحزب الله مصطفى فحص، أنه لا يمكن فهم المقصود بالبيان إلا عبر وضعه في سياقه المحلي الشيعي اللبناني، «لأن خصوصيتنا كأقلية شيعية وسط سيل سني، تحتم علينا أن نعلن براءتنا من هذه الجريمة».

وتساءل، كيف يمكن أن تتحول طائفة كانت تتشارك مع الشعب السوري همومه إلى عدوة له بين عشية وضحاها، ومن ذا الذي يضمن عدم استمرار العداء المجتمعي حين توقع الاتفاقية التي ستفضي إلى حل، وهل من السهولة أن تجعل الجميع يسامح؟

وقال فحص، وهو أحد الموقعين على نداء حلب، لـ»القدس العربي»، «مع يقيننا بأن هذا النداء لن يؤثر على قرار حزب الله، الذي قد تعجز دول عن التأثير فيه، إلا أننا نقدم للعالم وثيقة تاريخية، بأننا لسنا شركاء في هذه المجزرة.

وحول مآخذ «المعارضة» على تقديم البيان لحزب الله من باب «النصيحة والحرص»، رغم كل «الجرائم» التي ارتكبها الحزب في سوريا، اعتبر فحص أن هذه اللهجة كانت ضرورية بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الحزب، مبيناً «نحن نحاول أن نبث الوعي لدى أهلنا بالكلمة الطيبة، والحاضنة الشيعية اللبنانية بدأت تتنبه إلى خطورة الوضع التي هي فيه». وتابع: لكن مع ذلك فلا يجب التقليل من شأن من وقع على هذا البيان، لأنهم يعيشون في فم تمساح، ووسط كم هائل من الضغط والقمع الذي يمارسه الحزب على الشيعة في لبنان.

من جانب آخر يرى نجل العلامة الشيعي الراحل هاني فحص أن قتال حزب الله في سوريا «مخالف للموروث الشيعي»، ويوضح بالقول «إن حزب الله يأخذ دور الخليفة الأموي يزيد بن معاوية»، مضيفاً «إذا مات السوريون في حلب، فكل أهل البيت ماتوا في كربلاء».

وعلى المنوال ذاته اعتبر الكاتب الصحافي اللبناني علي الأمين أن ما يجري في سوريا وفي حلب، هو صراع بين نظام مستبد وظالم وقاتل يمثل مدرسة «يزيد»، وبين شعب سوري يناضل من أجل كرامته الإنسانية، ويمثل مدرسة «الحسين وأهل بيته»، وأردف «إن من يعطي لهذه الحرب بعداً مذهبياً هو مجرم، يريد أن يبرر إجرامه»

وتعليقاً على المخاوف الشيعية اللبنانية مما يجري في سوريا قال الأمين لـ»القدس العربي»: «إن الطائفة تدرك المأزق الذي جرتها إيران وأداتها حزب الله إليه، وتدرك في المقابل أن الخيارات باتت قاتلة»، مضيفاً «إن استمرار الحرب يستنزف الطائفة وتراجع حزب الله لن يوفر الأمن بعد الآن، فهذه اللعبة الخبيثة التي حاكتها إيران أدخلت الشيعة في حالة من الضياع والانصياع إلى غريزة الخوف».

ومضى قائلاً، لكن رغم هذا الواقع فإن نداء حلب، هو نداء من ضمير شيعي عميق في لبنان، ضمير منحاز إلى الحق والعدل، وإلى المظلومين أياً كان انتماؤهم الديني، أو المذهبي، وضد الظالم أياً كان دينه.