﻿انتقادات في مصر لقرار السعودية برفع رسوم تأشيرة دخول الوافدين

القاهرة ـ «القدس العربي»: تبدأ السعودية في تطبيق رفع رسوم تأشيرة دخول وخروج إلى المملكة على جميع القادمين والوافدين للزيارات أو الحج والعمرة، وفقا لقرار سابق لمجلس الوزراء السعودي، وهو ما يطبق على المصريين وباقي الوافدين إلى المملكة من جميع أنحاء العالم.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للسعودية أصبح ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.

وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، ومن بينها فرض غرامات كبيرة على «التفحيط» المنتشر بين السعوديين من محبي المخاطرة، حيث يقومون بقيادة السيارة بسرعات عالية والدوران بها بشكل مفاجئ.

وطالبت شعبة شركات إلحاق العمالة في الخارج بغرفة القاهرة التجارية الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بضرورة السعي إلى فتح أسواق عمل جديدة وبديلة للأسواق التي تحجم العمالة المصرية دخولها من خلال شروط وضوابط مشددة. جاء ذلك بعد أن تلقت الشعبة قرارا من المملكة العربية السعودية برفع الرسوم على تأشيرات العمل للعمالة الوافدة إلى السعودية ومنها العمالة المصرية من 50 ريالا سعوديا إلى 2000 ريال (40 ضعفا).

وقال حمدي إمام رئيس الشعبة، في بيان له، إن قرار رفع رسوم تأشيرات العمل للعمالة الوافدة إلى السعودية سيكون له تأثير سلبي على العمالة المصرية، مشيرا إلى إن انحسار الطلب على العمالة المصرية سيزداد ويتسع ولن يكون هناك بديلا أمام وزارة القوى العاملة والشركات غير فتح أسواق عمل جديدة وبديلة والاهتمام بتدريب وتأهيل عمالتنا للأسواق الجديدة.

وأضاف إن القرار يهدف في المقام الاأل الي حث الشركات السعودية على توطين (سعودة) الوظائف الشاغرة لديها وتوظيف عمالة سعودية بدلا من استقدام عمالة أجنبية من الخارج، لافتا إلى إن عددا كبيرا من العمالة المصرية المسافرة للعمل في السعودية سيجد صعوبة بالغة في سداد هذه الرسوم وهو الشيء نفسه المتوقع حدوثه للعمالة الوافدة من دول شرق وجنوب آسيا إلى السعودية.

وأبدى قلقه من الصعوبات التي ستواجه العمالة المصرية والشركات المحلية خاصة اننا حاليا ندبر هذه الرسوم بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) من السوق الموازية لعدم قيام البنوك المصرية بتوفيرها للشركات وبعد زيادة الرسوم إلى 40 ضعفا سيزيد الأمر سوءًا مع نقص العملة الأجنبية في السوق المصرية.

وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي، ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.

واثار القرار السعودي انتقادات في وسائل الإعلام خاصة لما يعنيه بالنسبة إلى أكثر من مليون عام مصري يقيمون في السعودية مع عائلاتهم.

وقال احدهم: التأشيرة السعودية لمدة سنة زادت إلى ثمانية آلاف ريال يعني 2300 دولار (…) يعني من السوق السوداء يبقى 26 ألف جنيه مصري (…) اما لأقل تأشيرة فوصلت إلى ما يعادل خمسة آلاف جنيه مصري (…)

وأضاف: «يعني تأشيرات السعودية بقت أغلى من تأشيرات بريطانيا والشينغن الأوروبية ؟ وضاعفت تأشيرات الخروج يعني انسى تحويش مليم مش ريال بس؟

السعودية تحل مشاكلها السياسية بفلوس المصريين الغلابة بالتأشيرات الباهظة وتركت الأمريكان، وإلا فين مئات مليارات السعودية من الاستثمارات في أمريكا اللي هددوا يسحبوها احتاجا علي القوانين الخاصة بـ 11 سبتمبر وممكن تخسرهم لغاية ترليون دولار؟).