﻿هل تجنب دونالد ترامب دفع الضرائب لمدة 18 عاما؟

واشنطن – أ ف ب: اظهرت وثائق حصلت عليها صحيفة (نيويورك تايمز) ان المرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب صرح بخسارة تقارب مليار دولار في الكشف الضريبي عن دخله عام 1995، ما مكنه من تجنب دفع الضرائب بطريقة قانونية لنحو عشرين عاما.

وجاءت هذه المعلومات في وقت يرفض ترامب الكشف عن بياناته الضريبية، ليكون اول مرشح لا يمتثل لهذا التقليد الساري منذ عهد ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي.

وتظهر سجلات الملياردير الضريبية «المنافع الضريبية الاستثنائية» التي حصل عليها من «الدمار المالي الذي خلفه في مطلع التسعينيات بسبب سوء إدارته لثلاثة كازينوهات قمار في مدينة أتلانتيك، ومغامرته المحكومة بالفشل في قطاع الطيران، وشرائه الفاشل فندق بلازا في مانهاتن في توقيت غير مناسب»، حسب ما ذكرت الصحيفة في عددها أمس الأحد.

ورغم ان دخل ترامب الخاضع للضريبة في السنوات التي تلت غير معروف فان «خسائر بقيمة 916 مليون دولار في 1995 هي كافية لاقتطاع اكثر من 50 مليون دولار سنويا من دخله الخاضع للضريبة على مدى 18 عاما»حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة انها حصلت على ثلاث صفحات من العائدات الضريبية في مغلف عبر البريد من مصدر مجهول، وعليه عنوان «برج ترامب» في نيويورك، مقر قطب العقارات. وأضافت انها تحققت من صحة هذه الوثائق بارسالها الى خبير في الضرائب لمراجعتها.

لم يشغل ترامب في حياته منصبا سياسيا، ولذلك فان حملته الانتخابية تعتمد بشكل أساسي على حنكته ونجاحه في قطاع الأعمال.

وأصدر فريق حملة ترامب بيانا لم يتطرق الى صحة التقرير ولم يعلق على الخسائر التي تحدث عنها، وإنما أكد ان المرشح «رجل اعمال ماهر يتحمل مسؤولية تجاه اعماله وموظفيه وعائلته، بعدم دفع ضرائب تفوق ما يفرضه القانون».

واضاف ان «ترامب دفع مئات ملايين الدولارات كضرائب على الممتلكات والمبيعات والأشغال والعقارات وضرائب مستحقة للمدينة، وضرائب مستحقة للولاية، وضرائب على الموظفين وضرائب فدرالية» دون ان تكشف عن تفاصيل.

واتهم فريق حملة ترامب صحيفة (نيويورك تايمز) بانها «ليست سوى امتداد لحملة (المرشحة الديموقراطية هيلاري) كلينتون والحزب الديموقراطي ومصالحهما الخاصة».

وكتب بريان فالون المتحدث باسم حملة كلينتون على تويتر «قنبلة. عائدات ترامب الضريبية تظهر انه رجل اعمال سيء وانه قد يكون تجنب دفع الضرائب لفترة طويلة».

وفور انتشار الخبر في وقت متاخر من يوم السبت، بدا ترامب غاضبا، وانحرف عن مضمون برنامجه الانتخابي خلال تجمع في مانهايم في ولاية بنسلفانيا.

وجاء ترامب إلى التجمع متاخرا اكثر من ساعة ونصف، وتناول أمورا ثانوية حيث تحدث عن برنامجه لتلفزيون الواقع الذي تم إلغاؤه «ذا ابرنتس»، وعن الديموقراطي بيرني ساندرز «المجنون»، وعن «الأغبياء في سي.ان.ان»، وكيف ان كلينتون «يمكن ان تكون مجنونة بالفعل»، حسب ما اوردت صحيفة (واشنطن بوست).

وبعد ذلك زعم انها استحدث «عشرات الاف الوظائف» بينما «هيلاري لم تخلق وظائف سوى في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف.بي.اي) ووزارة العدل».

وكتب على تويتر الاحد ردا على التقرير الصحافي «أعرف نظامنا الضريبي المعقد أكثر من أي شخص اخر ترشح للرئاسة حتى الان وانا الوحيد الذي يمكنه إصلاحه».

وكان ترامب أعلن في مطلع ايلول/سبتمبر انه ساهم من أمواله الخاصة بما يقارب 60 مليون دولار في حملته الرئاسية. وسجلت الفترة بين حزيران/يونيو واب/اغسطس زيادة هائلة في التبرعات الصغيرة التي كانت شبه معدومة خلال الانتخابات التمهيدية وبلغ عدد المساهمين 2.1 مليون شخص.

كما قال ترامب انه تلقى 18 مليون دولار من التبرعات في الـ24 ساعة التي تلت المناظرة الرئاسية مساء الإثنين الماضي.