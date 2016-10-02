﻿تونس: إحتجاجات عاطلين عن العمل توقف الانتاج مجددا في أكبر منجم فوسفات

قفصة – أ ف ب: توقف الانتاج مجددا في أكبر منجم فوسفات في «الحوض المنجمي» في ولاية قفصة وسط تونس، بسبب احتجاجات عاطلين عن العمل يطالبون بوظائف.

وقال علي الهوشاتي، المكلف بالاعلام في «شركة فوسفات قفصة» المملوكة للدولة «توقف منذ اليوم (أمس الأول) إنتاج ونقل الفوسفات كليا في منجم المتلوي بسبب احتجاج عشرات من العاطلين».

وأوضح المسؤول ان المحتجين وهم خريجو جامعات من مدينة المتلوي حجزوا عربات مخصصة لنقل العمال الى المنجم ومنعوها من الوصول الى أماكن عملهم.

وقال أحمد الجديدي الذي ينسق الاحتجاج «عدنا للاحتجاج بعد فشل لقاء تفاوضي مع كاتب (وزير) الدولة للمناجم الأربعاء الماضي في مقر وزارة الطاقة والمناجم» في العاصمة تونس.

وأضاف «كان هناك اتفاق سابق مع السلطة الجهوية والمركزية يقضي بانتداب عشرات العاطلين، لكن حصل تلاعب بقائمة من سيتم انتدابهم بعد تدخل أطراف نقابية وممثلين للمجتمع المدني في المتلوي».

يتكون الحوض المنجمي من اربع مدن هي المظيلة والرديّف وأم العرائس والمتلوي.

وفي المظيلة، حيث يوجد ثاني أكبر منجم فوسفات في تونس، أوقف عشرات العاطلين أمس الأول شاحنات لنقل الفوسفات وسيارات تابعة لشركة فوسفات قفصة، وفق شهود عيان.

وذكر علي الهوشاتي ان الإنتاج في منجم المظيلة متوقف منذ أسبوع بسبب احتجاجات للمطالبة بوظائف.

والشهر الماضي أعلنت شركة فوسفات قفصة انها ستفتح مسابقة لتوظيف مئات من العاطلين.

وصعد عاطلون من خريجي الجامعات يعتقدون ان الشركة استثنتهم من المشاركة في المسابقة، احتجاجاتهم.

وشركة فوسفات قفصة هي المشغل الرئيسي في ولاية قفصة حيث تشمل البطالة ربع السكان ممن هم في سن العمل.

ويوم 26 آب/اغسطس الماضي اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان إنتاج الفوسفات في تونس تراجع خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 في المئة.

وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان تراجع انتاج الفوسفات كبد تونس خسائر بلغت 5 مليارات دينار (ملياريْ يورو) في خمس سنوات.