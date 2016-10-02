﻿بريطانيا ستبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية آذار

برمنغهام – رويترز: قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأحد ان بريطانيا ستفعل «المادة 50» التي تنطلق بموجبها العملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس/آذار المقبل، في أول لمحة عن الجدول الزمني لتحول سيعيد تعريف علاقات بريطانيا مع أكبر شريك تجاري لها.

وأسفرت النتيجة المفاجئة للتصويت بتأييد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي عن تولي ماي، وزيرة الداخلية السابقة، رئاسة الحكومة، لتتعرض منذ ذلك الحين لضغوط لتوضيح خطتها للانسحاب بما يتجاوز العبارة التي كررتها أكثر من مرة قائلة «الانسحاب من الاتحاد يعني الانسحاب من الاتحاد».

وفي خطوة تهدف إلى تهدئة المخاوف في داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه بشأن احتمال تأجيلها لإجراءات الانسحاب الرسمية ستبلغ ماي أعضاء الحزب في اجتماعه السنوي في برمنغهام في وسط إنكلترا بأنها مصممة على المضي قدما في العملية والفوز «باتفاق ملائم».

وتفعيل «المادة 50» من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي سيعطي بريطانيا عامين فحسب، لإبرام أحد أكثر الاتفاقات تعقيدا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.

وقالت ماي لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «سوف نفعلها قبل نهاية مارس من العام المقبل.» وأضافت «الآن يعرفون ما هو توقيتنا … (آمل) أننا سنتمكن من إنجاز بعض الأعمال التمهيدية حتى تكون عملية التفاوض سلسة بمجرد حلول موعد التفعيل.»

وأثار قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري في 23 يونيو/حزيران اضطرابات في أسواق المال، لدى محاولة المستثمرين استيعاب تأثير ذلك على خامس أكبر اقتصاد في العالم وعلى الاتحاد الأوروبي.

ويخشى حلفاء بريطانيا أن يشكل خروجها من الاتحاد الأوروبي نقطة تحول في الشؤون الدولية ما بعد الحرب الباردة، بما سيضعف الغرب في علاقته بالصين وروسيا، ويقوض جهود التكامل الأوروبي، ويضر بتحرير التجارة العالمية.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما بعد التصويت. ويتم تداوله حاليا بسعر يقل حوالي 40 سنتا أمريكيا أي 25 في المئة عن المستويات المرتفعة التي سجلها في منتصف 2014، والتي كانت الأعلى في ست سنوات.

وبالنسبة لبعض الشركات العالمية فإن تردد ماي في تقديم ما تصفه «بالتصريحات المستمرة» عن استراتيجيتها عمق المخاوف من أن ينتهي بها المطاف لدفع تكلفة أعلى لإدارة شؤونها من بريطانيا. وقالت ماي ان هناك «فرقا بين عدم الإدلاء بأي تصريحات والإدلاء بتصريحات مستمرة… ما أفعله اليوم هو تحديد بعض التفاصيل الإضافية بشأن التوقيت والطريقة التي سنعالج بها الأمر بأكمله.»

وكان من المتوقع أن تقول ماي انها ستبدأ تفعيل إجراءات الانسحاب الرسمية في أوائل العام المقبل، وهي خطوة تأمل رئيسة الوزراء في أنها ستوضح للناخبين عزمها على الالتزام بالانسحاب من التكتل الاوروبي على الرغم من تأييدها لبقاء بلادها في الاتحاد.

وبالنسبة للعديد من النواب عن حزبها فقد حقق هذا الإعلان الهدف. وقال أندرو بريدجن النائب من حزب المحافظين لرويترز «التوقيت مناسب تماما». وأضاف أن الناخبين تفهموا أن رئيسة الوزراء الجديدة احتاجت لبعض الوقت للإعداد لموقفها.

فيما قال آخرون انهم يخشون أن يفرض تفعيل «المادة 50» بهذه السرعة ضغوطا على بريطانيا، مع وجود احتمال بأن تغير الانتخابات التي ستجرى في فرنسا وألمانيا العام المقبل شركاء لندن في وسط المحادثات.

وبقولها إنها لا تريد الإفصاح بالكامل عن موقفها أعطت ماي القليل من التفاصيل بشأن الطريقة التي ستنتهجها لتحقيق التوازن الصعب، بين التحكم في الهجرة إليها، والفوز بإعفاء سلعها المصدرة للسوق الأوروبية الموحدة من الرسوم الجمركية.

وقالت ان حكومتها يجب أن تستجيب لمطالب الناخبين الذين يخشى الكثير منهم أن تعاني المستشفيات والمدارس من ضغوط بسبب ارتفاع معدلات الهجرة الآتية من الاتحاد الأوروبي، لكنها يجب أيضا أن تستمع لما يريده قطاع الأعمال.

وقالت «أريد التوصل إلى الاتفاق الملائم بالنسبة للتجارة في السلع والخدمات وما نفعله حاليا… هو الاستماع لقطاع الأعمال هنا في المملكة المتحدة ونستمع للقطاعات المختلفة لنتعرف على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لها.»

وناشدت ماي الاتحاد الأوروبي الذي قال «لن تكون هناك مفاوضات قبل الإخطار» ببدء محادثات التمهيد لخروج بريطانيا.

وقالت ماي «الأمر ليس هاما للمملكة المتحدة وحدها، بل هو هام لأوروبا ككل بأن نكون قادرين على أن نفعل ذلك بأفضل وسيلة ممكنة، حتى نقلل تعطيل الأعمال للحد الأدنى… وعندما ننسحب من الاتحاد الأوروبي تكون لدينا عملية انتقال سلسة بعيدا عنه.»ولكن في الوقت الذي تحاول فيه ماي الحفاظ على رضا شركاء الاتحاد الأوروبي، جاء تحركها لإلغاء قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972 – والذي دخلت بريطانيا بموجبه لما يعرف حاليا بالاتحاد الأوروبي – وتحويل بريطانيا من جديد إلى «دولة مستقلة وذات سيادة» موجها بشكل مباشر لحزبها.

ويقول بعض أعضاء حزبها ان القانون الجديد الذي سيلغي قانون عام 1972 ليس سوى تفاصيل فنية، لكن آخرين يقولون إنه أول خطوة لبريطانيا لتستعيد السلطة وتلغي بعض القوانين الأوروبية.

وقال بريدجن «أنا أتطلع لأن نعود برلمانا ذا سيادة من جديد… وإلى التعامل مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وإلغاء القوانين غير الضرورية وضبطها.»وقالت الحكومة إنها ستُبطل العام المقبل القانون الذي دخلت بريطانيا بموجبه الاتحاد الأوروبي، ثم ستدمج قوانين الاتحاد في القانون البريطاني، قبل أن تقرر ما هي القوانين التي ستحتفظ بها والقوانين التي ستلغيها.

ووصف بريدجن نفسه بأنه «مؤيد متحمس لانسحاب بريطانيا من الاتحاد»، وقال إن بريطانيا من خلال إبطال القانون ستتمكن من مساعدة الأعمال بالتخلص من ضوابط الاتحاد الأوروبي «التي تضعها في وضع أضعف». من جانبه قال وزير النقل البريطاني كريس غرايلينغ، الذي كان من القياديين البارزين في معسكر الانسحاب من الاتحاد، أمس ان بريطانيا ستريد الإبقاء على بعض قوانين الاتحاد الأوروبي بما يشمل تلك الخاصة بحقوق العمال والبيئة بمجرد خروجها.

وقال ديفيد ديفيز، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أمس ان بلاده ستسعى لشروط تجارية تتضمن أقصى حرية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات خروجها من التكتل، لكنها ستصر على السيطرة على شؤونها الخاصة.

وقال أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم «نريد تجارة تتضمن أقصى حرية ممكنة بيننا، دون التخلي عن التوجيه الذي تلقيناه من المواطنين البريطانيين باستعادة السيطرة على شؤوننا».

أما وزير التجارة البريطاني، ليام فوكس، فقد قال ان بلاده وجهة أولى للاستثمار الآمن، وذلك ردا على سؤال عن مطالبة شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات بريطانيا بدفع تعويضات عن أي حواجز ضريبية قد تقام بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي قال كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لـ»نيسان»، انه سيلغي خططه لاستثمارات جديدة في أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا إذا لم تتعهد لندن بدفع تلك التعويضات.