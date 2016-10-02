﻿إيران تقاضي 400 مسؤولا بسبب ارتفاع رواتبهم

طهران – أ ف ب: قال مسؤولون ايرانيون أمس الأحد ان نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول امام القضاء، بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.

وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى ان رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل الى 622 مليون ريال (20 ألف دولار) شهريا، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.

ووصف علي لاريجاني رئيس البرلمان تلك الرواتب بأنها «وصمة» على جبين القطاع العام، مؤكدا انه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون اكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.

ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله «آمل في ان يكون (التقرير) مصدرا للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد هذا النظام». وأضاف انه «حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية الى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك».

وتكشفت الفضيحة في مايو/أيار عندما سرب اعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت ان أحد مدراء البنوك كان يجني 60 الف دولار شهريا بما في ذلك العلاوات. واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني، الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الايرانية.

واقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس ادارة صندوق التنمية الايراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما اعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.

ويسعى المحافظون المتنفذون في إيران إلى عرقلة مساعي روحاني لإعادة انتخابه في مايو المقبل، ويركزون بشكل أساسي على عدم حصول الإيرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.