﻿مصر: ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مجددا وسط توقعات تعويم الجنيه خلال أيام

القاهرة- «القدس العربي» من محمد علي عفيفي: عاود سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه في السوق السوداء في مصر أمس، ليتجاوز حاجز 13.50 جنيه وذلك بسبب استمرار ندرة المعروض وتزايد الطلب، وكذلك التكهنات والتصريحات المتواترة خلال الأيام الماضية حول اتجاه البنك المركزي إلى تعويم جزئي للجنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مضيفا ان محافظ البنك المركزي أوضح خلال اللقاء أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير وفقًا لما هو مخطط له تمهيدًا لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق.

كما استعرض طارق عامر خلال اللقاء أوضاع السياسة النقدية والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة لدعم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللقاء بالحديث عن خطة البنك المركزي لتعويم الجنيه، خاصة بعد أن أكد البرنامج التلفزيوني «هنا العاصمة» في حلقة أمس الأول على خطة البنك المركزي لتعويم الجنيه خلال أيام قليلة.

وقالت الإعلامية لميس الحديدي «إن ساعات الحسم الاقتصادية اقتربت جدا، حيث أن الدولة بدأت في تنفيذ الخطوات التي اتفق عليها مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار».

وأكدت، في برنامجها «هنا العاصمة» المذاع على قناة (سي بي سي)، أن أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال أيام هي تعويم الجنيه أمام الدولار.

وأضافت «إن الحكومة على وشك تنفيذ طلب البنك الدولي برفع الدعم عن المحروقات للحصول على القرض»، مشيرة إلى أنه لا بديل عن هذا الحل وهو بمثابة الدواء المر.​ ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه، كما يشن حملات رقابية مشددة على محلات الصرافة للسيطرة على سعر الدولار الذي يؤثر ارتفاعه بشكل سلبي على الاقتصاد المصري، مما يهدد بغلاء أسعار السلع الغذائية والمواد الخام والمعدنية أكثر مما هى عليه.

وفي السياق نفسه قال الإعلامي أسامة كمال في برنامجه «القاهرة 360» على قناة «القاهرة والناس» ان الجميع في حالة ترقب لميعاد طرح البنك قرار تعويم الجنيه. وتسائل كمال، قائلا «أسأل هل البنك المركزي يتيح الدولار للسلع الأساسية بالسعر الرسمي؟ أكيد، لو ان البنك المركزي بيتيح الدولار بالسعر الرسمي لماذا الدواء والزيت والسكر مثلا تشهد زيادات ضخمة في الأسعار؟».

وندد الناشط السياسي كمال خليل باتجاه البنك المركزي إلى سياسة تعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان «تعويم الجنيه المصري دي سكة اللي يروح ومايرجعش.. سكة بداية النهاية».

بينما قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، «إن المطالبين بتعويم الجنيه هم مجموعة من المنتفعين الباحثين عن «سبوبة»، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه لا يساعد على جذب الاستثمار إلى مصر، وإنما سبوبة لمن قام بالادخار الفعلي للدولار، وصار هدفهم التربح أكثر لذلك يضغطون على الحكومة، ويشيعون في الإعلام أن تعويم الجنيه هو الحل».

وقال، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام غرايد»، المذاع على فضائية «العاصمة» ان «المستثمرين المطالبين بتعويم الجنيه يتاجرون بالشعب غير مكترثين لشئ غير التربح»، مضيفا «المستثمر اللي بيطالب بتعويم الجنيه مبيفهمش، لأن هناك خطوات عدة يجب اتخاذها قبل الوصول لمرحلة الإنتاج الفعلية، يمكنه العمل عليها أولا». وأضاف ان المشكلة تكمن في إدارة الملفات الاقتصادية، وليست في السياسات، مشيرًا إلى أن الدخول في موجة التضخم تسببت في إرتفاع الدولار.

وتابع القول «إن تعويم الجنية المصري هو تركه حسب العرض والطلب مع عدم تحديد سعرً له، وهذا سيعمل على إنهيار الإقتصاد المصري وزيادة إرتفاع سعر الدولار»، موضحًا أنه أحد إقتراحات صندوق النقد الدولي.

كما نفى النحاس صحة الإدعاء ان تعويم الجنيه سيساهم في جذب الإستثمار إلى مصر، قائلًا أن التعويم سيكون في صالح مدخرين الدولار حتى يتم تحقيق مكاسب أكثر على حساب المتاجرة بالمواطن المصري.

وقال أيضا أن تصريحات الحكومة تصنع الأزمات الإقتصادية في مصر، كما أنها «وهمية»، مضيفا «نحن وقعنا في مشكلة كبيرة، وجرار القطار إنفصل عن عرباته خلاص».

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة «بلتون» المالية القابضة أنه يعتقد أن التدفقات المالية ستزيد خلال الفترة المقبلة، واقترح التعويم الكامل للجنيه.

وكانت مصر قد توصلت الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة لتعكس قيمتها الحقيقية، أي التعويم الكامل للعملة المصرية.

ويقصد بمصطلح «تعويم سعر صرف الجنيه» تركه يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية. وهناك نوعان من التعويم «حر»، والمقصود به ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن حسب السوق ويقتصر تدخل البنك المركزي على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وهناك تعويم «مُدار» وبه يلجأ المركزي إلى التدخل كلما دعت الحاجة.