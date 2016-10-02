﻿الدوري الهولندي: أياكس يفلت من كمين اوتريخت ويصعد إلى الوصافة

أمستردام – د ب أ: صعد أياكس أمستردام إلى وصافة الدوري الهولندي بفضل فوزه على ضيفه اوتريخت 3/2 في المرحلة الثامنة.

ونجح أياكس في تحويل تأخره بهدف أمام اوتريخت إلى الفوز بثلاثة ليحصد ثلاث نقاط غالية. ورفع أياكس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني وتجمد رصيد اوتريخت عند ست نقاط في المركز الرابع عشر. وتقدم المدافع الدنماركي كيفن كونبوي بهدف لاوتريخت في الدقيقة 27 ثم تعادل أياكس بهدف بنيران صديقة سجله رامون لويين لاعب الفريق الضيف بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47. وأضاف المهاجم الدنماركي لاسه شوني الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 79 من ركلة جزاء ثم سجل لاعب الوسط المغربي حكيم زيياش الهدف الثالث في الدقيقة 87 قبل أن يتكفل مارك فان در مارل بتسجيل الهدف الثاني لاوتريخت في الوقت بدل الضائع.

الدوري الاسكتلندي: فوز سيلتك ورينجرز في الجولة الثامنة

غلاسغو – الأناضول: فاز فريقا سيلتك و»غلاسغو رينجرز، في الجولة الثامنة للدوري الاسكتلندي لكرة القدم. وتغلب سيلتك على مضيفه دندي بهدف نظيف، سجله سكوت براون، في الدقيقة 47. وبذلك، ارتفع رصيد سيلتك إلى 19 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد دندي عند 6 نقاط في المركز العاشر. وفي مباراة ثانية، تغلب رينجرز على ضيفه بارتيك ثيسل بهدفين دون رد، سجلهما نيكو كرانغر، واندي هاليداي في الدقيقتين 33 و40. وبذلك، ارتفع رصيد رينجرز إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بارتيك ثيسل عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير. وأسفرت بقية مباريات المرحلة عن فوز سانت جونستون على روس كاونتي بهدفين دون رد، وأبردين على كيلمارنوك برباعية نظيفة، بينما تعادل هاميلتون مع إنفيرنيس بهدف لكل منهما.

الدوري البرتغالي: سبورتنغ لشبونة يرفض الصدارة

لشبونة – د ب أ: أهدر سبورتنغ لشبونة فرصة تصدر الدوري البرتغالي مؤقتا، بعدما فرط في فوز كان في متناوله على مضيفه فيتوريا غيمارايش، ليسقط في فخ التعادل 3/3 في المرحلة السابعة للمسابقة. وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة عن فوز إيشتوريل على مضيفه ريو آفي 2/1، وتشافيس على ضيفه بيلينسيس 3/1.

وتقدم سبورتنغ بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق لازار ماركوفيتش وسيباستيان كواتيس وإيلياس في الدقائق 29 و40 و71، قبل أن يقلب غيمارايش الطاولة في ربع الساعة الأخيرة التي سجل خلالها ثلاثة أهداف عن طريق موسى ماريغا، الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 74 من ركلة جزاء و75، وتيكوينيو سواريز الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة قبل الأخيرة. ورفع لشبونة رصيده بتلك النتيجة إلى 16 نقطة، ليظل في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بنفيكا (المتصدر) الذي يستضيف فييرينسي غدا الأحد في نفس المرحلة. في المقابل، ارتفع رصيد غيمارياش إلى 11 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.