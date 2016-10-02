﻿الدوري الاسباني: ريال مدريد يتعادل مع إيبار وأتلتيكو يفوز على بلنسية ويتصدر

مدريد – د ب أ: فشل ريال مدريد في استعادة صدارة الدوري الأسباني اثر تعادله مع إيبار 1/1 في المرحلة السابعة، والتي شهدت صعود أتلتيكو مدريد لقمة الترتيب اثر فوزه على بلنسية 2/صفر.

وتقدم إيبار بهدف فران ريكو في الدقيقة السادسة قبل أن يتعادل غاريث بيل للريال في الدقيقة 17. ورفع الريال رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد، كما رفع إيبار رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن. يشار إلى أن هذا التعادل هو الثالث على التوالي للريال في الدوري والأول لإيبار في آخر ثلاث مباريات. وفي المباراة الثانية، صعد أتلتيكو مؤقتا إلى صدارة الدوري بشكل مؤقت بعد فوزه على مضيفه بلنسية 2/صفر. وتقدم المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان بهدف لاتلتيكو في الدقيقة 63 ثم أضاف الفرنسي الأخر كيفن غاميرو الهدف الثاني في الدقيقة 93. واهدر اتلتيكو ركلتي جزاء عن طريق غريزمان وغابرييل فرنانديز اريناس وسط تألق لافت من جانب الحارس البرازيلي لبلنسية دييغو الفيس الذي تصدى لركلتي الجزاء. ورفع اتلتيكو رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة مع سيلتا فيغو التي أقيمت في وقت متأخر أمس، وتوقف رصيد بلنسية عند ست نقاط في المركز السادس عشر بعد هزيمته في المباراة التي جرت في حضور الإيطالي تشيزاري برانديلي المدرب الجديد للفريق الذي سيتولى المهمة خلفا للمدرب المؤقت فورو، الذي قاد بلنسية لفوزين متتاليين على ألافيس وليغانيس، بعد توليه المهمة خلفا لباكو ايستاريان الذي أقيل من منصبه قبل نحو أسبوعين بعد خسارة الفريق مبارياته الأربع الأولى في الدوري.