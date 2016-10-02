﻿الدوري الانكليزي: توتنهام يفسد انطلاقة مانشستر سيتي… ومانشستر يونايتد يسقط في كمين ستوك

لندن – د ب أ: تلقى مانشستر سيتي الخسارة الأولى في الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي، وسقط على ملعب مضيفه توتنهام في المرحلة السابعة. واقتنص ستوك نقطة ثمينة من ملعب «اولد ترافورد» وتعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1/1، كما تعادل ليستر حامل اللقب مع ساوثهامبتون سلبا.

وعلى ملعب «وايت هارت لين» انهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين حيث أحرز المدافع الصربي لمانشستر سيتي الكسندر كولاروف هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة ثم أضاف ديلي ألي الهدف الثاني في الدقيقة 37. وتعرض السيتي للهزيمة الأولى له تحت قيادة مدربه الأسباني بيب غوارديولا بعد ستة انتصارات متتالية. ورغم الهزيمة ظل السيتي في الصدارة برصيد 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي تقدم إلى المركز الثاني ونقطتين أمام ليفربول الثالث. وتقدم توتنهام بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة بنيران صديقة عندما أرسل داني روز عرضية من الناحية اليسرى، ولكن المدافع الصربي للسيتي الكسندر كولاروف أخطأ في تشتيت الكرة وسددها في شباك فريقه بالخطأ. وفاجأ توتنهام ضيفه بهدف ثان في الدقيقة 37 عن طريق ديلي ألي مستغلا تمريرة ذكية من سون هيونغ مين داخل منطقة الجزاء ليسدد من لمسة واحدة في الشباك.

وعلى ملعب «اولد ترافورد» كاد مانشستر يونايتد أن يتقدم بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط عندما مرر الفرنسي بول بوغبا كرة رائعة إلى زلاتان ابراهيموفيتش داخل منطقة الجزاء ولكن المهاجم السويدي المخضرم سدد بغرابة شديدة في أيدي الحارس بدلا من التسديد في الشباك. وفرض يونايتد سيطرته الكاملة على مجريات المباراة في الوقت الذي انحصر فيه ستوك بالكامل في منتصف ملعبه، لكن رغم ذلك لم ينجح أصحاب الأرض في الوصول إلى الشباك بفضل البسالة الدفاعية للفريق الضيف ومن خلفهم الحارس المتألق غرانت. ونجح الفرنسي البديل انطوان مارسيال في تسجيل هدف التقدم ليونايتد في الدقيقة 69 بعد دقيقتين فقط من نزوله عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ذهبت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى غرانت. وتمكن ستوك من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 حيث سدد غلين جونسون كرة من خارج منطقة الجزاء فشل دي خيا في التصدي لها لتصل إلى جو ألين الذي سدد في العارضة قبل أن يصل إلى الكرة مجددا ويسدد في الشباك. ومنعت العارضة هدفا مؤكدا ليونايتد قبل دقيقة واحدة من النهاية وتصدت لضربة رأس قوية من بوغبا بعد تلقيه عرضية متميزة من ماركوس راشفورد. وشن يونايتد أكثر من محاولة هجومية على مرمى الضيف في الدقائق الأخيرة، لكنها لم تسفر عن أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل ويحصد كل فريق نقطة واحدة.