﻿العراق بطل آسيا للناشئين للمرة الأولى في تاريخه

نيودلهي – الأناضول: حقق منتخب العراق، لأول مرة في تاريخه، لقب كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاما، التي أقيمت في الهند، بالفوز على إيران بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف. ويعد المنتخب العراقي، رابع منتخب عربي يتوج بكأس آسيا، بعد عمان والسعوية (مرتين لكل منهما) وقطر مرة واحدة، وأصبح أول منتخب عربي يتوج باللقب بعد غياب 16 سنة، منذ العام 2000، عندما توّجت عمان باللقب. ويحمل المنتخب الكوري الشمالي لقب البطولة، وتأهلت منتخبات الدور قبل النهائي إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2017 في الهند، إلى جانب الهند المضيف.

مودريتش يخضع لجراحة في ركبته اليمنى

مدريد – د ب أ: أعلن ريال مدريد الأسباني خضوع لوكا مودريتش صانع ألعاب الفريق لجراحة بالمنظار لتنظيف ركبته اليسرى. واشتكى مودريتش (31 عاما) من آلام في الركبة لعدة أسابيع، وتغيب عن مباريات عدة لهذا السبب. ووفقا لتقارير إعلامية، سيغيب اللاعب عن المباريات لما يقرب من شهر. ويغيب مودريتش عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم ومباريات فريقه في الدوري الأسباني ودوري أبطال أوروبا.

لوف يكرر رفضه زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 40!

برلين – د ب أ: أكد يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني مجددا أنه يعارض مقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 40. وقال: «القيمة الرياضية لا يمكن إضعافها رغم تفهمي أن ذلك سيسمح بمشاركة البلدان الصغيرة في هذه البطولة الكبيرة». ويرحب جاني إنفانتينو الرئيس الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمقترح زيادة عدد المنتخبات إلى 40 بداية من نسخة مونديال 2026. وستتم مناقشة هذا المقترح خلال اجتماع الفيفا منتصف الشهر الجاري. وحذر لوف الفائز مع ألمانيا بمونديال 2014، من أن اللاعبين وصلوا إلى الحد الأقصى من الجهد البدني والذهني وأن زيادة عدد المنتخبات سيعني زيادة عدد المباريات للفرق ما يعني زيادة الضغوط البدنية والذهنية على كاهل اللاعبين. وأوضح: «علينا أن ندرك أن الكفاءة ستتأثر على المدى الطويل، نحن لا نبالغ في ذلك».

ماتيو مدافع برشلونة يعتزل اللعب الدولي مع فرنسا

باريس – د ب أ: اعلن المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وأوضح ماتيو (32 عاما) مدافع برشلونة أنه «لم يعد لديه الحماس للاستمرار» ويرغب في مشاهدة لاعبين أصغر سنا يشاركون في مونديال روسيا 2018، مشيرا إلى أنه أخبر ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا بقراره. وشارك ماتيو في خمس مباريات مع منتخب فرنسا، لكنه غاب عن «يورو 2016» التي استضافتها بلاده بسبب الإصابة. وجرى استدعاء ماتيو للمباراتين المقبلتين أمام بلغاريا وهولندا في تصفيات كأس العالم، لكن تم استبداله بإلياكيم مانغالا مدافع بلنسية الأسباني بعد اجتماعه مع ديشان.

السويسري غروس يعود إلى تدريب أهلي جدة

الرياض – الأناضول: أعلن نادي أهلي جدة السعودي، إعادة التعاقد مرة أخرى، مع السويسري كريستيان غروس، لتدريب الفريق، بدون الإفصاح عن المقابل المالي للمدرب. وفي تغريدة للصفحة الرسمية للنادي على «تويتر» قال: «الأهلي يتعاقد مع غروس، وينهي ارتباطه مع غوميز بالتراضي». وأنهى الأهلي التعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز مدرب الفريق، الذي تولى المهمة لمدة 4 شهور فقط. وتعد هذه التجربة الثانية للمدرب السويسري مع الأهلي، بعد موسمين قضاهما مع الفريق السعودي من 2014 حتى صيف 2016. ودرب غروس العديد من الأندية، في مقدمتها يانغ بويز وبازل السويسريان وشتوتغارت الألماني وتوتنهام الإنكليزي. ويحتل الأهلي (حامل اللقب) المركز الخامس بالدوري السعودي، بعد أربع جولات، جمع خلالها 7 نقاط فقط، من فوزين وتعادل وهزيمة.

وفاة الملاكم الاسكتلندي تاول بعد سقوطه في الحلبة!

لندن – د ب أ: توفى الملاكم الاسكتلندي مايك تاول مساء الجمعة في مستشفى في مدينة غلاسغو الاسكتلندية بعد إصابته بجروح خطيرة في مباراة أقيمت الخميس. وجرى نقل تاول (25 عاما) على محفة خارج الحلبة بعد سقوطه خلال الجولة الخامسة من مباراته امام الويلزي ديل ايفانز في مباراة في الوزن المتوسط تم بثها عبر شاشات التلفزيون. وأوضح نادي سانت اندروز الرياضي الذي نظم المباراة: «قبل ساعة واحدة توفى مايك تاول». وتوفى تاول في المستشفى بعد تعرضه لنزيف حاد وتضخم في المخ بعد 12 ساعة من نقله للمستشفى، بحسب ما أكدته صديقته كلوي روس عبر صفحتها على «فيسبوك». وقالت روس أن تاول كان يعاني من صداع في الأسابيع الأخيرة، لكنه كان يعتقد أنه يعاني فقط من صداع نصفي.