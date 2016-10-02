﻿فورمولا ـ 1: ريكاردو يفوز بسباق ماليزيا بعد خروج هاميلتون!

سيبانغ (ماليزيا) – رويترز: فاز الاسترالي دانييل ريكاردو سائق رد بول بسباق جائزة ماليزيا الكبرى الحلقة 16 من بطولة العالم لسباقات فورمولا-1، ليحقق أول فوز في الموسم الحالي بعد خروج بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسبب عطل في المحرك بينما كان في صدارة السباق.

واحتل سائق رد بول الثاني الهولندي الشاب ماكس فرستابن المركز الثاني ليحتل الفريق المركزين الأول والثاني لأول مرة منذ سباق البرازيل الختامي في 2013 وهو ما حرم مرسيدس من حسم لقب الصانعين للمرة الثالثة على التوالي في الحلبة التابعة للشركة الراعية للفريق بتروناس. واحتل الألماني نيكو روزبرغ سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام المركز الثالث رغم معاقبته بتأخيره عشر ثوان بسبب اصطدامه بسيارة الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري. وبهذه النتيجة عزز روزبرغ موقعه في صدارة قائمة السائقين واتسع الفارق بينه وبين هاميلتون أقرب مطاريه إلى 23 نقطة قبل أخر خمسة سباقات من الموسم. وانفجر محرك سيارة هاميلتون الذي كان يقترب من تحقيق الفوز رقم 50 في هذه السباقات واشتعلت فيه النار قبل 16 لفة من نهاية السباق الذي يقام على حلبة سيبانغ ويتضمن 56 لفة. وقال هاميلتون (31 عاما) الذي سبق له الفوز ببطولة العالم ثلاث مرات: «هناك شيء ما خطأ لكن لا يمكنني فعل أي شيء إزاء ذلك». وأضاف: «في السباقات الخمسة المقبلة لا ندري ما الذي يمكن أن يحدث». وعبر ريكاردو الذي كان قريبا من الفوز والتفوق على هاميلتون في موناكو لولا تعثره خلال توقف للصيانة عن سعادته الغامرة بالفوز قائلا: «الأمور كانت عكس ما حدث في موناكو ولذا فأنا سعيد اليوم». وهذا هو الفوز الرابع لريكاردو خلال مسيرته مع السباقات. وأضاف: «لا أحمل أي شعور سيئ تجاه لويس لكنني بالتأكيد سعيد بالفوز». ولم يحقق ريكاردو أي فوز منذ تتويجه بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى في 2014 لكنه صعد لمنصة التتويج أربع مرات في آخر خمسة سباقات. وجاء انفجار محرك سيارة هاميلتون فجأة ودون أي مقدمات، بعد أن بدأ السائق السباق من المركز الأول وحافظ على تقدمه بعد الانطلاق في حين كانت خلفه معركة حامية على المراكز بين فرستابن والألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري الذي دفعت سيارته سيارة روزبرغ لتغير مرسيدس اتجاهها. وبسبب هذا الاصطدام خرج فيتل من السباق مبكرا. وشهد النصف الثاني من السباق منافسة حامية بين سائقي رد بول قبل أن يتفوق ريكاردو ثم جاء خروج هاميلتون ليصب في صالح كل منهما. واحتل رايكونن المركز الرابع بعد صراع مع روزبرغ على آخر مكان على منصة التتويج رغم عقوبة روزبرغ.