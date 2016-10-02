﻿بطولة ووهان: كفيتوفا تهزم سيبولكوفا وتحرز اللقب

بكين – رويترز: أحرزت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 14 لقب بطولة ووهان المفتوحة للتنس للسيدات.

وبكل جدارة فازت كفيتوفا في المباراة النهائية للبطولة المقامة في الصين على منافستها السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة العاشرة بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1 و6-1. وبهذا تحرز كفيتوفا لقب البطولة للمرة الثانية بعد تتويجها في 2014 وهو اللقب الأول لها في العام الحالي. وبهذا الفوز تقدمت كفيتوفا التي سبق لها الفوز بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، إلى المركز 12 في السباق على التأهل للمنافسة في البطولة الختامية للموسم في سنغافورة والتي تشارك فيها أفضل ثماني لاعبات هذا الموسم. وسيطرت كفيتوفا التي فازت على المصنفة الأولى عالميا الألمانية أنجليكه كيربر في دور الـ16 على المباراة من بدايتها وحتى نهايتها كما تظهر النتيجة. وظهرت أثار التعب والإرهاق على أداء سيبولكوفا التي خاضت أربع مباريات امتدت كل منها لثلاث مجموعات قبل الوصول للنهائي. وكانت سيبولكوفا فازت في آخر مواجهتين مع كفيتوفا. ورغم الهزيمة ستتقدم سيبولكوفا إلى أعلى مركز لها في قائمة التصنيف وهو المركز الثامن في حين ستصعد كفيتوفا إلى المركز الـ11 بعد معاناتها من المرض في وقت سابق من الموسم الحالي.

بطولة بكين: فوز رادفانسكا ساعدها للوصول إلى البطولة الختامية

بكين – د ب أ: عززت أغنيسكا رادفانسكا حظوظها لحجز مكان لها بالبطولة الختامية لموسم رابطة لاعبات التنس المحترفات التي ستقام الشهر المقبل، بعدما تغلبت في مباراتها الافتتاحية ببطولة الصين على وانغ كيانغ 6/2 و6/2. وكانت رادفانسكا، التي حققت فوزها الـ21 مقابل الهزيمة في سبع مباريات في بطولة بكين، حققت اللقب في 2011 وحلت وصيفة في 2009. وفازت اللاعبة البولندية بالمباراة في 84 دقيقة. وحافظت أيضا ماديسون كيز على فرصها للمشاركة في البطولة الختامية، بعدما تغلبت على الصينية دوان ينجينغ 6/صفر و4/6 و6/1. وزادت فرص كيز بعدما خسرت منافستها كارلا سواريز نافارو في مباراتها الأولى أمام ياروسلافا شفيدوفا 6/1 و6/3. وحصلت يوانا كونتا على ثأرها من الخروج من الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلبت على اللاتيفية أنستاسيا سيفاستوفا 6/1 و6/1، كما تغلبت المصنفة الثالثة عشرة روبيرتا فينشي على زينغ سايساي 6/صفر و3/6 و6/3.