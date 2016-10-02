﻿منتخب الأرجنتين يتوج بطلاً للمرة الاولى

نيودلهي – الأناضول: حقق المنتخب الأرجنتيني، لقب كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، بعد الفوز على نظيره الروسي في المباراة النهائية، 5/4.

أحرز خماسية الأرجنتين فابوراكي ألاميرو وكوزولينو لياندرو وألان براندي (هدفين) وكانستانتينو فابوركي، فيما جاءت رباعية روسيا عن طريق إيدير ليما (ثلاثة أهداف) وديميتري ليسكوف. كما حقق المنتخب الإيراني، المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد الفوز على البرتغال، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بركلات الترجيح (4-3) بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2/2. وأحرز هدفي البرتغال كاردينال، فيما جاء هدفي إيران عن طريق أفشين كاظمي ومهدي جاويد. وتعد تلك النتيجة الأفضل للمنتخبين الأرجنتيني والروسي، بعدما كان أفضل إنجاز للأرجنتين المركز الرابع عام 2000، وكان أفضل مركز لروسيا الثالث عام 1996. كما تعد الأفضل لإيران في تاريخ ، بعدما حقق المركز الرابع في بطولة 1992. يذكر أن المنتخب البرازيلي هو الفائز بالنسخة الماضية، وودع البطولة من ثمن النهائي أمام إيران.