﻿الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يهدر أول نقطتين بتعادله مع كولونيا… ودورتموند يخسر أمام ليفركوزن

برلين – رويترز: انتهت المسيرة المثالية لبايرن ميونيخ في الدوري الالماني بالتعادل 1-1 مع كولونيا لكنه حافظ على الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه بعد هزيمة بروسيا دورتموند 2-صفر أمام باير ليفركوزن.

وسدد لاعبو البايرن، الذي خسر الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال اوروبا، ثلاث كرات في إطار المرمى وسيطر على المباراة لكنه لم يستطع الاستفادة من الفرص التي اتيحت له ليحافظ كولونيا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم. وحافظ البايرن على الصدارة برصيد 16 نقطة متقدما بثلاث نقاط على أقرب منافسيه بعد الهزيمة المفاجئة لدورتموند الذي اهتزت شباكه مرة في كل شوط ليخسر للمرة الثانية هذا الموسم ويتراجع للمركز الثالث برصيد 12 نقطة متساويا مع كولونيا. وقال كارلو أنشيلوتي مدرب البايرن: «لم نقدم أداء جيدا في آخر مباراتين لكنني ما زلت واثقا. بدأنا المباراة بشكل جيد وسيطرنا على الأمور لكن كولونيا تحسن في الشوط الثاني». وأضاف: «كان يمكننا الفوز لكن أيضا اتيحت لكولونيا بعض الفرص للفوز. يمكننا أن نشعر بخيبة الأمل لكن ليس علينا القلق». وعانى البايرن أمام دفاع كولونيا القوي لمدة 40 دقيقة قبل أن يفتتح يوشوا كيميش التسجيل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من خوان بيرنات. وكاد توماس مولر أن يضاعف النتيجة بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني وأهدر روبرت ليفاندوفسكي فرصة أخرى مع ضغط البايرن بقوة لينهي المباراة لصالحه. لكن كولونيا أدرك التعادل عن طريق أنطوني موديست بعدما حول تمريرة عرضية إلى شباك مانويل نوير محرزا هدفه الخامس هذا الموسم. وشعر صاحب الأرض بالصدمة لعدة دقائق وحاول كولونيا تسجيل هدف آخر من الهجمات المرتدة وسجل يويا اوساكو هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل. وأنقذ تيمو هورن حارس كولونيا فرصة خطيرة بعد تسديدة مباشرة من مولر أبعدها بقبضته لترتد من العارضة كما اصطدمت تسديدة بيرنات بالقائم قبل خمس دقائق من النهاية. لكن اخر فرصة خطيرة في المباراة كانت للفريق الزائر بعد هجمة مرتدة من سيمون تسولر في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه سدد خارج المرمى.

وتقدم هيرتا برلين إلى المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد انتصاره 2-صفر على هامبورغ بفضل هدفي فيداد ايبيسفيتش الذي أصبح أبا يوم الجمعة. وما زال هامبورغ تحت قيادة مدربه الجديد ماركوس جيزدول يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم ويحتل المركز 17 برصيد نقطة واحدة. وانتصر فرايبورغ 1-صفر على اينتراخت فرانكفورت ليحافظ على سجله المثالي على ملعبه وتقدم للمركز التاسع. ولم يقدم دورتموند الأداء الهجومي المعتاد، وتقدم ليفركوزن في الدقيقة العاشرة بضربة رأس من أدمير محمدي. وسجل المهاجم المكسيكي خافيير هرنانديز هدفه الخامس في أسبوع واحد بعدما وضع الكرة داخل الشباك من مدى قريب في الدقيقة 79 بعد تمريرة من هاكان شالهان أوغلو لينهي آمال دورتموند في العودة للمباراة ويقفز فريقه إلى المركز السابع.