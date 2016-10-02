﻿احتفال بالسينما الإيفوارية في الرباط

الرباط – من أحمد سيجلماسي: عادت الروح من جديد للخزانة السينمائية في الرباط، التي احتضنت النسخة الثانية لأسبوع السينما الإيفوارية في المغرب من 19 إلى 24 الشهر الماضي.

تضمن برنامج هذا الأسبوع السينمائي، الذي واكبه جمهور نوعي وحضر حفلي افتتاحه واختتامه وفد إيفوارى ضم ممثلين ومنتجين وإداريين ومسؤولين عن مؤسسات مشرفة على قطاع السينما بالكوت ديفوار إلى جانب ممثلي سفارة جمهورية الكوت ديفوار في المغرب، بالإضافة إلى مدير المركز السينمائي المغربي الحالي صارم الحق الفاسي الفهري ومسؤولين عن القطاع السينمائي المغربي والمؤسسات العمومية المرتبطة به وثلة من النقاد والصحافيين والمشرفين على التظاهرات والمهرجانات السينمائية في المغرب وغيرهم، كلمات بالمناسبة وتكريما لرائد السينما الإيفوارية الراحل هنري دوبارك وعروضا لعشرة أفلام روائية طويلة.

في حفل الإفتتاح، الذي نشطه الإعلامي المغربي امحمد البحيري، تتبع الحاضرون بإعجاب لوحة فنية إفريقية أبدعت فيها المغنية سهام والراقص الكوريغرافي طابيست، كما استمعوا إلى كلمات الجهات المنظمة (المكتب الوطني للسينما في الكوت ديفوار والمركز السينمائي المغربي) التي نوهت بالتعاون السينمائي المشترك بين المغرب والكوت ديفوار وضرورة تعزيزه بالمزيد من الإتفاقيات والقوانين، هذا مع العلم أن المغرب سبق له أن ساهم في إنتاج فيلمين روائيين طويلين للمخرج الإفواري الكبير الراحل هنري دوبارك، الذي تم تكريمه في المناسبة من خلال عرض شريط فيديو تضمن شهادات في حقه فاه بها ممثلون وتقنيون إفواريون وأجانب اشتغلوا إلى جانبه في بعض أفلامه، وكلمة ألقتها زوجته هنرييت قبل عرض فيلم الإفتتاح لون بني (1997) من إخراجه.

الأفلام الروائية الطويلة، التي عرضت بعد حفل الإفتتاح، هي على التوالي : «بدون أسف» (2015) من إخراج جاك طرابي و«واريكو» (1994) لفاديكا كرامو لانسيني و«سرقة على الطريقة الإفريقية» (2014) لأويل براون و«أميسا» (2014) لهياسينت هونسو و«ولو لم يكن الله موجودا – 2» (2014) لألان غيكو و«ران » (2014) لفيليب لاكوط و «الحب مكافأة » (2014) لجاك طرابي و«المترجمة» (2016) لأوليفيي كون و«العشب المتوحش» (1977) لهنري دوبارك (عرض هذا الفيلم الأخير في حفل الإختتام).

نتمنى أن تتبع هذا الأسبوع السينمائي الإيفواري أسابيع أخرى لسينمات أجنبية لا نعرف عن بعضها إلا الشيء القليل، كما نتمنى أن يضع المشرفون على خزانتنا السينمائية برنامجا سنويا لأنشطتها وعروضها السينمائية بتعاون وشراكة مع الجامعة الوطنية للأندية السينمائية في المغرب والجمعية المغربية لنقاد السينما وغيرهما من الجمعيات والمؤسسات التي لها اهتمامات مشتركة. كما ندعو وزارتنا في الإتصال إلى التفكير بجدية في خلق فروع لهذه الخزانة السينمائية الرباطية في مختلف جهات المملكة حتى يستفيذ من خدماتها الثقافية جل المغاربة.