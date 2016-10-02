﻿3 أكواب قهوة يوميا تخفض خطر إصابة النساء بالخرف

ويسكونسن ـ الأناضول: كشفت دراسة أمريكية حديثة أن النساء الأكبر سنا اللاتي يشربن من كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، قد يصبحن أقل عرضة للإصابة بالخرف وغيره من أشكال الضعف الإدراكي والمعرفي.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة ويسكونسن ميلووكي الأمريكية، ونشروها بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، وذلك في دورية «علم الشيخوخة».

وأجرى الباحثون دراستهم على 6 آلاف و467 من السيدات اللاتي تزيد أعمارهن عن 65 عاما في أمريكا.

وخلال فترة المتابعة، التي استمرت 10 سنوات، رصد فريق البحث استهلاك السيدات من المنبهات التي تحتوى على الكافيين وعلى رأسها القهوة والشاي، وعلاقتها بتطور الإصابة بالخرف وضعف الإدراك.

ووجد الباحثون أن استهلاك من 2 إلى 3 أكواب من القهوة يوميا، أو 5 إلى 6 أكواب من الشاي يوميا، ارتبط مع انخفاض مخاطر الخرف وضعف الإدراك والتدهور المعرفي بنسبة 36٪.

وقال الباحثون إن دراستهم لم تحدد السبب المباشر بين استهلاك القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وانخفاض مخاطر الخرف، كما أنها لا تجزم أن هذه النتائج يمكن تعميمها على الرجال.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن تناول القهوة قد يقي من الأمراض العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر، وتوقف انتشار عدد من الأورام السرطانية، مثل سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

كما ربطت الدراسات بين التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد، خاصة بين المرضى المصابين بفيروس الكبد الوبائي «سي»وهم أكثر الأشخاص عرضة لتراجع وظائف الكبد.

ويحتفل العالم مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام باليوم العالمي للقهوة، الذي تقيمه المنظمة الدولية للقهوة من مدينة ميلانو الإيطالية، ويتم فيه توزيع أكواب مجانية من القهوة بهدف زيادة وعي المواطنين بالمشاكل التي تواجه مزارعي البن والتشجيع على التجارة العادلة.