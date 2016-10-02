﻿45 فريقا تتنافس على بناء «أطول برج بشري»

مدريد ـ الأناضول: شهدت الدورة الـ 26 لمسابقة الأبراج البشرية، إقبالا كبيرا الأحد، من قبل السكان المحليين والسياح الأجانب، والتي تنظمها مدينة «تاراجونا» في منطقة كاتالونيا ذات الحكم الذاتي شمال شرقي إسبانيا.

وشارك في المسابقة 45 فريقا محليا وأجنبيا، تتنافس على بناء أطول برج بشري وتفكيكه بأقصر مدة زمنية.

ووصل طول بعض الأبراج إلى 15 مترا، في حين أكدت الجهة المنظمة للمهرجان عدم تسجيل أي إصابات في انهيار بعض الأبراج. ويفوز بالمركز الأول الفريق الذي يحقق أكبر عدد من النقاط، بعد تأهله للنهائيات.

ولفت الفريق الصيني انتباه الحاضرين، حيث تمَّ تشكيله على يد تاجر ملبوسات صيني زار المهرجان عام 2009، وبعد عودته إلى بلاده شكل فريقه من 200 شخص من عماله.

السباق، الذي تابعه أكثر من 25 ألف شخص، وأقيم في صالة رياضية، يعود تاريخه للقرن الثامن عشر، وفي عام 2010 أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) المسابقة في التراث الثقافي غير المادي، ويساهم المهرجان بعائدات تقدر بثلاثة ملايين يورو لمدينة تاراجونا.