مقتل ما لا يقل عن 52 شخصاً في تدافع أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة الإثيوبية





بيشوفتو (إثيوبيا)- د ب أ- قال مسؤولون محليون إن 52 شخصاً على الأقل قتلوا في أثيوبيا يوم الأحد عندما اندلعت حالة من الذعر والتدافع إثر وقوع اشتباكات مع الشرطة أثناء احتفال ديني.

ووقعت الاشتباكات بعد تحول احتفال ديني في بيشوفتو، حوالي 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، إلى العنف. وقال مسؤولون في بيشوفتو إن الحادث اسفر عن مقتل لا يقل عن 52 شخصاً فيما قالت المعارضة إن الحادث أسفر عن سقوط مئات القتلى.

ووضعت التقديرات الأولية عدد القتلى ما بين 50 و 300، وفقاً لما ذكره مراسل بوكالة الانباء الألمانية “د ب أ” من موقع المظاهرة. وكان من المتوقع أن يشارك ما لا يقل عن مليوني شخص في الاحتفال الديني، والذي يعتبر بالنسبة لمواطني منطقة الأورومو بمثابة عيد الشكر.

وأفاد شهود عيان أنه خلال الاحتفال ألقى المشاركون الحجارة على قوات الأمن، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة. واستخدمت عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد الحشود وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.

وعندما حاول الناس الفرار، سقط العديد منهم في قنوات أو قفزوا إلى نهر قريب وغرقوا. وتم نقل العديد من المصابين الى مستشفيات في المنطقة.