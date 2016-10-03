التحالف العربي يقول إنه استهدف الحوثيين بعد هجوم على سفينة

دبي- رويترز- قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن قواته قامت بعمليات استهدفت زوارق لجماعة الحوثي التي هاجمت سفينة مدنية قرب مضيق باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وهاجم المقاتلون الحوثيون السفينة التي تستأجرها الإمارات العربية المتحدة لأغراض لوجيستية قرب مضيق باب المندب قبالة الساحل الجنوبي لليمن يوم السبت. وأنقذ التحالف ركابها المدنيين. ولم يصب أي من أفراد طاقمها بسوء.

وقال التحالف، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء السبت، إن السفينة تابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية، وإنها “كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإجلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن”.

وأضاف “باشرت قوات التحالف الجوية والبحرية عمليات مطاردة واستهداف للزوارق التي نفذت الهجوم”.

وقال التحالف إن الواقعة تظهر أن أساليب الحوثيين تنطوي على ما وصفه بأنها “هجمات إرهابية” على الملاحة المدنية الدولية في باب المندب.

وقال الحوثيون السبت إن قواتهم دمرت سفينة عسكرية كانت تتقدم صوب ميناء المخا على البحر الأحمر.

ونقلت وكالة أنباء “سبأ”، التي يديرها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء العام الماضي، عن مصدر عسكري قوله “القوة الصاروخية استهدفت البارجة العسكرية الإماراتية أثناء محاولتها التقدم باتجاه سواحل المخا… تم تدميرها بالكامل”.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية الهجوم، ودعت جماعة الحوثي إلى الكف عن مهاجمة السفن، وقالت إن الولايات المتحدة”مازالت ملتزمة بتعزيز حرية الملاحة” عبر المضيق.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن”هذه الأعمال الاستفزازية تخاطر بتفاقم الصراع الحالي والحد من احتمالات التوصل لتسوية سلمية”، ودعا كل الأطراف إلى العودة إلى مفاوضات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء تصعيد التوترات في الصراع.

ويشارك مئات الجنود الإماراتيين في التحالف العربي الذي يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إنه في 2013 عبر أكثر من 3.4 مليون برميل نفط يوميا عبر مضيق باب المندب.