وزير الخارجية اليمني ينتقد خطوات الحوثيين “التصعيدية”

اليمن- الأناضول- انتقد وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، الاثنين، “الخطوات التصعيدية” التي يقوم بها الحوثيون (خلال اليومين الماضيين) على المستويين العسكري والسياسي في بلاده.

وقال المخلافي على حسابه الرسمي في “تويتر” إنه “في الوقت الذي نسعى إلى السلام ونقدّم التنازلات من أجل شعبنا، تؤكد المليشيات (الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح) بخطواتها وتصعيدها، أنها لا ترغب بالسلام ولا تبالي بمعاناة الشعب”.

واتهم الحوثيين بـ”السعي لتحقيق مصالحهم على حساب اليمن وشعبه وأمنه واستقراره”، لافتاً إلى أن “معاناة الشعب قربت على الانتهاء”.

جاءت تصريحات المسؤول اليمني تعليقاً على التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون وآخره استهداف سفينة إماراتية قبالة باب المندب، إضافة إلى إعلانهم “تشكيل حكومة إنقاذ في صنعاء” برئاسة محافظ عدن السابق عبدالعزيز بن حبتور، وهي خطوات تنظر لها الحكومة باعتبارها عراقيل تحول دون التوصل إلى حلول.

والأحد، كلف “الحوثيون” وحزب صالح، محافظ عدن السابق عبد العزيز بن حبتور، بتشكيل ما أسموها “حكومة إنقاذ وطني”، في خطوة قد تعقد انطلاق جولة من مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما سبق وأن أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، “إنقاذ ركاب مدنيين بعد استهداف المليشيات الحوثية لسفينة مدنية إماراتية كانت تنقل مساعدات طبية وإغاثية من وإلى مدينة عدن جنوبي اليمن، وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن”.

ورغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإقناع الأطراف اليمنية بالانخراط في جولة مشاورات جديدة، إلا أن الهوة تتسع، ومعها ترتفع أسهم الحل العسكري على حساب الحلول السلمية.

وفي السادس من أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تعليق مشاورات السلام اليمنية بعد نحو ثلاثة أشهر فشلت خلالها في التوصل لوقف الحرب وانهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عامين.