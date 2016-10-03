هجوم جديد لحركة طالبان على مدينة قندوز في أفغانستان

قندوز- أ ف ب- شن مقاتلو حركة طالبان الاثنين هجوما جديدا على قندوز، بعد عام على سيطرتهم لفترة وجيزة على هذه المدينة الواقعة في شمال أفغانستان، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

واشار المراسل إلى أن “الهجوم بدأ نحو الساعة 3,00 (22,30 ت غ الاحد) انطلاقا من المدخلين الجنوبي والشرقي”، لافتا إلى أن عناصر “طالبان يخوضون معارك ضد القوات الحكومية داخل المدينة”.

كما لفت المراسل إلى وجود مروحيتين تابعتين للجيش الافغاني فوق المدينة التي تشهد “مواجهات حامية”.

واضاف ان “المدينة مقفرة والمتاجر مغلقة”.

مع ان القوات الحكومية استعادت السيطرة قبل عام على قندوز الا ان نفوذها فيها كان هشا.

وفي 28 ايلول/ سبتمبر 2015، اقتحم مقاتلو طالبان وسط قندوز وسيطروا عليه حتى 30 من ذلك الشهر ثم اعلنوا انسحابهم من الاحياء في 15 تشرين الاول/ اكتوبر.

واشار تقرير للامم المتحدة الى وقوع 289 قتيلا و559 جريحا من المدنيين في المعارك في قندوز.

فخلال الهجوم المضاد بدعم من القوات الاميركية، استهدفت غارة امريكية ليل الثالث من تشرين الاول/ اكتوبر مستشفى قندوز التابع لمنظمة اطباء بلا حدود مما أدى إلى مقتل 42 شخصا من المرضى والطاقم الطبي.