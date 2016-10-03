القوات العراقية تسقط طائرة مسيرة لتنظيم الدولة جنوبي الموصل

الموصل- د ب أ- صرح ضابط عراقي الاثنين بأن القوات العراقية أسقطت طائرة مسيرة تعود لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” كانت تجري عملية استطلاع فوق مواقع للقوات العراقية جنوبي الموصل 400/ كلم شمال بغداد./

وقال العقيد عباس مسلم آمر اللواء 92 في الجيش العراقي لوكالة الأنباء الألمانية إن “قوة من الجيش العراقي في اللواء 92 التابع للفرقة 15 تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تعود لتنظيم داعش بين ناحية القيارة ومفرق الحضر جنوب الموصل بعد رصدها من قبل شعبة الرصد. وتم فتح النار عليها وإسقاطها”.

وأضاف أنه “تم العثور على ذاكرة داخلية للطائرة استخدمت في تصوير مواقع عسكرية عراقية”.