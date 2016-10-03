نائب ميركل يدعو إلى الصبر في تجديد العلاقات التجارية مع إيران

طهران- د ب أ- دعا نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الاقتصاد، زيجمار جابريل، إلى الصبر في تجديد العلاقات الاقتصادية مع إيران.

وقال جابريل الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران: “لا ينبغي توقع حدوث معجزات… عندما يعيش المرء منعزلا عن السوق الدولية لمدة 10 أو 15 عاما، فإنه لا يمكن تحقيق نجاح اقتصادي على الفور”.

وأوضح جابريل أن بلاده لديها اهتمام سياسي في دعم الحكومة الإيرانية الحالية في سياسية الانفتاح.

ويسعى جابريل خلال زيارته لطهران إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

كما أكد جابريل أنه يعتزم أيضا التحدث عن الحرب في سورية.

وترغب كافة الدول الغربية تقريبا في إعادة علاقاتها التجارية مع إيران عقب الاتفاق النووي في 14 تموز/يوليو عام .2015

وبلغت التجارة الخارجية الألمانية مع إيران خلال الفترة من كانون ثان/ يناير حتى تموز/ يوليو الماضي 1,5 مليار يورو، بزيادة قدرها 8% عن نفس الفترة الزمنية للعام الماضي، بحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية.

وكان من المأمول تحقيق زيادة أكبر في التجارة الخارجية الألمانية مع إيران خلال هذا العام.

ويرجع ذلك إلى خوف بنوك أوروبية من تمويل الصفقات مع إيران، حيث لا تزال هناك بعض العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران خارج الاتفاق النووي.

ويتهم منتقدون في إيران الرئيس حسن روحاني بإضاعة الأهداف المتعهد بها للاتفاقية.

ويتواجد جابريل حتى غد الثلاثاء في العاصمة طهران، ومن المقرر أن يشارك هناك في اجتماع اللجنة الاقتصادية الألمانية-الإيرانية المشتركة، والتي تنعقد لأول مرة منذ 15 عاما.

وتهتم اللجنة بمشروعات تساهم في مواصلة تحديث إيران، ويمتلك الاقتصاد الألماني كفاءة عالية للتنفيذ تلك المشروعات.

ومن المقرر أن يلتقي جابريل أيضا مسؤولين في الحكومة بطهران. ويرافق الوزير الألماني وفد اقتصادي كبير خلال الزيارة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها جابريل لإيران منذ تسوية الخلاف النووي مع الغرب في صيف عام .2015

وكان من المخطط في الأساس القيام بهذه الزيارة مطلع أيار/ مايو الماضي، إلا أن الوزير اضطر إلى إلغائها بسبب مرضه.