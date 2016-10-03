الدفاع الروسية: تدريبات مشتركة بين وحدة من المظليين الروس وقوات مصرية

موسكو- د ب أ- أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن وحدة من المظليين ستشارك في تدريبات مشتركة مع قوات مصرية على محاربة التنظيمات غير الشرعية في المناطق الصحراوية.

ووفقا للدائرة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية فإن هذه التدريبات ستكون الأولى من نوعها للقوات المظلية الروسية في القارة الأفريقية.

ووفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” فإن العسكريين الروس سيبدأون رحلتهم إلى مصر الشهر الحالي بأسلحتهم ومعداتهم الحربية.

وتستهدف الفاعليات المشتركة، حسب وزارة الدفاع الروسية، “وضع مقاربات موحدة فيما يخص التعاون والعمل المشترك لرصد تنظيمات مسلحة غير شرعية والقضاء عليها في مناطق صحراوية”.

وأضافت الوزارة أن ممثلين عن 30 دولة سيراقبون سير التدريبات.