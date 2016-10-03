الفنّانة المصرية رانيا يوسف تكشف عن “تاتو” جديد وضعته في هذه المنطقة

القاهرة ـ نشرت الفنّانة المصرية رانيا يوسف عبر حساب لها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ”تاتو”، جديد قامت بوضعه على كتفها مؤخّراً، والذي جاء على هيئة وردة حمراء تحمل اسم بنتيها ياسمين ونانسي.

وعلّقت رانيا على الصورة: “الوردة الصغيرة نانسي والكبيرة ياسمين”.

كانت قد فاجأت رانيا الجميع بقولها: “لا أخجل من سني، السن ده مجرد أرقام”، وكانت قد سألتها المذيعة على قناة “العربية” في برنامج تفاعلكم: “ألا تخجلين من سنك فأنت تضعين سنة ميلادك على الفايسبوك؟”.

فضحكت رانيا يوسف وكان يبدو عليها أنّها تفاجأت من أنّ السنة تظهر على الفايسبوك، ثم تداركت الموقف وردت: “إنّها مجرد أرقام، المهم شكلي وأنا أقدر أعمل إيه؟”.

ثم بادرت رانيا يوسف المذيعة بسؤالها: “وأنت بقى تديني كم سنة بشكلي”، فارتبكت المذيعة وردّت قائلة: “20 سنة ما يزيدوا ولا يوم”.