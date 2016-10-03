شمس الكويتية: العرب سيدخلون الجنة بلا حساب

الكويت ـ أثارت الفنّانة الكويتية شمس، الجدل، بتصريحٍ لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قالت إنّ شعوب العرب سيدخلون الجنة من غير حساب، لأنهم قضوا حياتهم مخدوعين من رؤساء وحكومات ورجال اقتصاد ورجال دين، وحتى الفنّانين كذبوا عليهم، وفقاً لـ”شمس″.

وفي سلسلة تغريداتٍ قالت شمس: “اجتمعت مع شركة فرنسية عشان أعمل إعلانات في السوشيال ميديا لألبومي، واكتشفت بالأوراق والأدلة أنّ 95 في المئة من الفنّانين العرب حساباتهم وهمية.. واكتشفت أنّ 95 في المئة من الفنّانين العرب يشترون نسبة مشاهدة على كليباتهم، عشان كده ولا فنّان عربي عنده إعلان عالمي على قناته في اليوتيوب”.

وأكملت شمس قائلةً “واكتشفت خير اللهم اجعله خير قال إيه إن لما انستغرام يسوي حملة واليوتيوب على الشراء الوهمي يصير الفنّان بنفس اللحظة يشتري وهم جديد عشان ما ينكشف نداء عاجل على جميع المستمعين والمشاهدين أن يطلبوا من الفنّانين العرب وشركاتهم الفنية تقديم أدلة ورقية على صحة أرقامهم وعدم خداع الناس، عيب.. والله عيب عليكم يا فنّانين وفنّانات العرب المقصودين، ترى حتى لو ضحكتوا على الناس ما قدرتوا تضحكوا على الشركات العالمية، وأرقامكم الحقيقية مفضوحة، شعوب امة العرب على الجنة بإذن الله من غير حساب، لأن قضوا حياتهم مخدوعين من رؤساء وحكومات ورجال اقتصاد ورجال دين، وحتى الفنّانين كذبوا عليهم”.