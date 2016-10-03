النجمة الأردنية نداء شرارة: مستعدة للتخلي عن الغناء كله إذا أرادوا لي أن أقلع حجابي

عمان ـ قالت الأردنية نداء شرارة نجمة الموسم الثالث من برنامج The Voice، إنها من الممكن أن تترك الغناء كلياً، إذا ما وصلت إلى مرحلةٍ لا تجد فيها حلاً إلا أن تقلع حجابها.

وأكدت شرارة على انها ترتدي الحجاب من قبل برنامج The Voiceوملتزمة به دينياً وليس فقط عادات وتقاليد.

وفي لقاء مع الاعلامي المصري وائل الإبراشي قالت شرارة “أنا أهم حاجة عندي إن صوتي ما يتظلم بسبب الحجاب، وعلشان أنا بحب الحجاب وأحترمه فمش عايزة أظلم الحجاب معايا، فأنا ممكن أترك الغناء كله لو وصلت لمرحلة إني أنا مش هلاقي حل غير إنّي أقلع الحجاب”.

وأضافت “وأنا لما قررت أفضل فيه فهو حاجة تمثلني وتشبهني وتشبه بلدي وتشبه الأردن والتراث الذي أنا طالعة منه، وتشبه ديني وكل شيء فيني”.

وأنهت حوارها حول حجابها “الإنسان الملتزم ليس بحاجة إلى حجاب؛ لأن الالتزام في القلب، وأنا لو لابسة حجاب ولو ملتزمة ولكن أنا داخلياً عندي تحرر في عقلي”.