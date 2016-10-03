علقة ساخنة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في ملهى ليلي بقبرص

القاهرة ـ كشف مصدر، أن رجل الأعمال المصري القبطي، نجيب ساويرس، تعرض للضرب من قبل حراس ملهى ليلي بالعاصمة القبرصية لارنكا.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح المصدر، أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كان بصحبة عدد كبير من رجال الأعمال المصريين داخل ملهى ليلي، واحتك رجال الأعمال المرافقين لساوريس بالحراس الخاصين بالملهى الليلي ما أدى إلى تطور الأمر فأصيب ساويرس ومجموعة من الموظفين ورجال الأعمال المرافقين له، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الوفد” المصرية.

وأكد المصدر أن ساويرس تلقى علاجه في مكان الخاص بعيدا عن وسائل الإعلام حتى لا ينتشر الخبر في الأوساط الإعلامية، مضيفا أن عددا من رجال الأعمال حاولوا بكل قوة إغلاق هذه الواقعة بعيدًا من وسائل الإعلام القبرصية.