سباليتي يوضح أسباب تبديل محمد صلاح

لندن ـ يؤمن المدرب لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما أن فوز فريقه على إنتر ميلان في ختام مباريات الجولة السابعة للكالتشو سيكون نقطة تحول إيجابية لمشوار فريقه هذا الموسم شارحاً أسباب تبديل المصري محمد صلاح بالرغم من تقديمه مستوى جيد.

وقال سباليتي في تصريحات تلفزيونية لشبكة (ميدياسيت) “إنه إنتصار رائع قادر على جلب الكثير من المكاسب للفريق، فحصلنا على ثلاث نقاط والفوز سيمنح الفريق الكثير من الهدوء أثناء فترة التوقف ويجعلنا نلعب المباريات المقبلة بثقة أكبر وطموح ليس له حدود خاصة بعدما شكك البعض في قدرات الفريق الفترة الماضية”.

وأضاف سباليتي “عندما كنت أقول منذ بداية الموسم أن دجيكو لاعب مهم كنت أعني ذلك، فهو مهاجم قوي بدنياً قادر على اللعب في الكثير من الطرق ويجيد التعامل مع الكرات الهوائية، حتى لو كان في بعض الأوقات يعاني من سوء الحظ ولكنه لاعب رائع يحتاج دائماً للتشجيع″.

وعن تبديل محمد صلاح، قال سباليتي “صلاح لاعب ينتمي أكثر لطرق اللعب الخاصة بالدوري الإنجليزي، فهو سريع ولا يكف عن الحركة ولكنه لا يجيد الدفاع ومع فريق مثل إنتر كنت بحاجة لخصائص مختلفة في الربع الأخير من المباراة”.