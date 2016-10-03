مقاتلون سوريون يستهدفون الوصول إلى دابق خلال 48 ساعة

بيروت - رويترز – قال قيادي في المعارضة السورية الاثنين، إن مقاتلي المعارضة يستهدفون الوصول إلى بلدة دابق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في غضون 48 ساعة، إذا سارت الأمور وفقاً للخطة مع استهداف عملية تدعمها تركيا في شمال سوريا منطقة لها أهمية دينية كبيرة بالنسبة للتنظيم.

وأضاف أحمد عثمان وهو من لواء السلطان مراد، أن التقدم صوب دابق كان بطيئاً لأن التنظيم المتشدد زرع الألغام بكثافة في المنطقة. وقال “إذا الأمور مشيت مثل ما متخيلين لها خلال 48 ساعة إن شاء الله، نكون بدابق إذا سارت الأمور كما مخطط لها.”

وذكر أن 15 قتيلاً من مقاتلي المعارضة سقطوا الأحد، بسبب الألغام الأرضية وهجوم بالمورتر في قرية تركمان بارح، التي انتزع مقاتلون تدعمهم تركيا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية.