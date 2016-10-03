إردوغان: الاتحاد الأوروبي لم يف بعد بالمساعدات التي تعهد بها للمهاجرين

أنقرة - رويترز – انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي الاثنين، وقال إنه لم يف بعد بتعهده بتقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات يورو للمهاجرين، كجزء من اتفاق لكبح تدفق اللاجئين إلى أوروبا.

وقال إردوغان في مؤتمر للعلوم والتكنولوجيا في أنقرة، “العام يقترب من نهايته… يعدون ولكنهم لا يفون.”

وتسبب الاتفاق الذي تم إبرامه في مارس آذار، في وقف تام تقريباً لإبحار المهاجرين إلى اليونان بالقوارب انطلاقاً من الشواطئ التركية، بعد أن قتل الآلاف في تلك الرحلة العام الماضي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن المدفوعات المحددة في الاتفاق مرتبطة بمشروعات ولن تدفع كمبلغ نقدي.