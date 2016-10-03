مقتل 21 مقاتلاً تدعمهم تركيا بانفجار الغام في شمال سوريا

بيروت - أ ف ب – قتل 21 مقاتلاً تدعمهم القوات التركية في شمال سوريا، في انفجار الغام الاحد وضعها تنظيم الدولة الاسلامية، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.

وقال المرصد ان هذه الحصيلة هي الاكبر في صفوف القوات المشاركة في العملية التي تقودها تركيا في شمال سوريا، وبدأتها في أواخر آب/اغسطس.

وأوضح ان 21 مقاتلاً قتلوا وأصيب عشرات جروح عدد كبير منهم خطيرة، بينما كانوا يقومون بتمشيط بلدة تركمان بارح القريبة من دابق الخاضعة لسيطرة الجهاديين في محافظة حلب.

ولم يذكر المرصد ما اذا كان هناك خسائر في صفوف القوات التركية.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية انسحب من تركمان بارح الاحد، لكنه زرع الغاماً عديدة فيها قبل ذلك، بحسب مدير المرصد رامي عبد الرحمن.

وقال عبد الرحمن ان سقوط القتلى حمل الفصائل المقاتلة على اعادة الانتشار خارج تركمان بارح.

وبدأت تركيا عملية “درع الفرات” العسكرية البرية غير المسبوقة في سوريا في 24 آب/اغسطس الماضي، لطرد تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الأكراد من المناطق الحدودية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردي، الذراع المسلحة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري، امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة منظمة “ارهابية” ويخوض ضدها نزاعاً منذ 1984.