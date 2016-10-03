مقتل جنديين تركيين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي البلاد

اسطنبول - د ب أ- صرحت مصادر أمنية تركية الاثنين، بأن جنديين قتلا وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة في قضاء “شمدينلي” بمحافظة هكاري جنوب شرقي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة “الأناضول” التركية للأنباء، إن عناصر من منظمة “حزب العمال الكردستاني” قاموا بتفجير عبوة ناسفة كانوا زرعوها في منطقة “وادي دوسكي” بالقضاء المذكور لدى مرور عربة عسكرية مسؤولة عن حفظ الأمن في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن التفجير أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر، نُقل على إثرها إلى المستشفى الحكومي في هكاري. وبدأت قوات الأمن عملية بحث وتمشيط في المنطقة بدعم جوي بحثاً عن المتورطين.

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت أمس، في بيان لها، أن العمليات العسكرية المستمرة في هكاري منذ مطلع آب/أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل 338 مسلحاً 221 منهم في قضاء جوكورجا.