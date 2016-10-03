حكم قضائي بإجراء انتخابات البلديات الفلسطينية في الضفة دون غزة

رام الله - د ب أ – قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية الاثنين، بإجراء انتخابات البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة.

ونص قرار المحكمة خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله، على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات خلال شهر من تاريخ صدور قرارها.

وسبق أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في 21 من الشهر الماضي، تعذر إجراء انتخابات البلديات في موعدها الذي كان مقرراً سابقاً في الثامن من تشرين أول/أكتوبر الجاري، بسبب القرارات القضائية.

وسبق أن أصدرت محكمة العدل في الثامن من الشهر الماضي قراراً بوقف إجراء الانتخابات، بناء على دعوى تعترض على عدم الدعوة لإجراء الانتخابات في شرق مدينة القدس.

كما تحتج الدعوة المقدمة للمحكمة على الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة “حماس″ بوصفها “غير شرعية”.

وكان من المفترض أن تكون هذه الانتخابات هي الأولى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 . وأثار وقف إجرائها اتهامات متبادلة بين حركتي “حماس″ و”فتح” التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.