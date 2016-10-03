الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متقاعدين خلال احتجاج في أثينا

أثينا - رويترز – استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع بصورة محدودة، ضد متقاعدين نظموا احتجاجاً في وسط العاصمة أثينا الاثنين اعتراضاً على استقطاعات من مخصصاتهم.

وحاول نحو 1500 من المتقاعدين، تنظيم مسيرة نحو مكتب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس، لكن الشرطة اعترضت طريقهم.

وتصاعد التوتر في الموقف عندما حاول عشرات المحتجين دفع إحدى حافلات الشرطة التي تعترض الطريق، قبل بضعة مئات أمتار من مكتب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة اليسارية موازنة عام 2017 للبرلمان مساء الاثنين.