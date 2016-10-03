حداد وطني ثلاثة ايام في اثيوبيا على مصرع 52 شخصاً في مهرجان

اديس ابابا - أ ف ب – بدأت اثيوبيا الاثنين، حداداً وطنياً يستمر ثلاثة ايام بعد مصرع 52 شخصاً خلال تدافع، اثناء احتفال تقليدي سنوي لاتنية ارومو في بلدة بيشوفتو جنوب اديس ابابا، كما اعلنت وسائل الاعلام الرسمية.

ونكست الاعلام في كل الدوائر الحكومية والسفارات والقنصليات الاثيوبية في العالم، والمدارس والسفن التي ترفع العلم الاثيوبي.

وبثت الاذاعة الوطنية الموسيقى بدلاً من برامجها المعتادة.

وأعلنت حكومة ارومو الاقليمية في بيان ان 52 شخصاً قتلوا الاحد في بيشوفتو، خلال تدافع يسبب تصرف “قوى غير مسؤولة” مما أدى الى الحادث.

واحتجت المعارضة على هذه الحصيلة، وتحدثت عن 100 قتيل على الاقل.

وقال ميريرا غودينا رئيس مؤتمر شعب ارومو (معارضة)، “الحكومة بصدد جمع الجثث، لكن ما اسمعه من الناس في المكان ان عدد القتلى فاق المئة”.

وكان عشرات آلاف الاشخاص تجمعوا على ضفاف بحيرة هارسادي المقدسة لدى اتنية ارومو، لمتابعة احتفال الريشا الذي يرمز الى نهاية موسم الامطار.

وعبر المشاركون في البداية بطريقة سلمية عن عدائهم للحكومة، عبر ضم سواعدهم فوق رؤوسهم في حركة اصبحت رمزاً لاحتجاج اورومو على السلطات الاثيوبية.

لكن الاحتفال تحول الى مأساة حين هجم مشاركون على قياديين من اتنية ارومو موالين للسلطات، كانوا يستعدون لإلقاء كلماتهم.

وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع مما ادى الى حالة من الذعر بين المتظاهرين.

وأدى اطلاق الغاز الى فوضى وسقط خمسون شخصاً على الاقل على بعضهم البعض في حفرة عمقها عدة امتار قرب مكان الاحتفال، وفق المصدر ذاته.

وقال المصور انه رأى جثثاً لكنه دون ان يتمكن من تحديد عددها قبل ان تجبره الشرطة على مغادرة المكان.

وأعربت الحكومة الاثيوبية في بيان عن الأسف ل “للخسائر في الأرواح البشرية” دون اعلان حصيلة.

وقدر مسؤول في المعارضة ان الحصيلة تفوق مئة قتيل وذلك بناء على شهادات جمعت في المكان. وتعذر التأكد من هذه الحصيلة من مصدر مستقل.

ودعا ناشطون ارومو عبر شبكات التواصل الاجتماعي الى “خمسة ايام غضب” تنديداً بهذه الماساة.

وتشهد اثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدأت من منطقة اتنية ارومو (وسط وغرب) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف الى منطقة امهرة (شمال).

وتمثل هاتان الاتنيتان نحو 60 بالمئة من الاثيوبيين، وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبرانه هيمنة بلا منازع لأقلية التيغر (شمال) على الحكم.