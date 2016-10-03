حماس ترفض قرار محكمة العدل بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة

غزة - الأناضول – وصفت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الاثنين، بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة بأنه “مسيس″ و”عبثي”.

وقال حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم الحركة إن هذا القرار استند على اعتبارات سياسية بعيداً عن القانون.

واتهم حركة فتح والحكومة الفلسطينية في رام الله، بالضغط على محكمة العدل لاتخاذ مثل هذا القرار.

وتابع:” للأسف هذا القرار يعتبر تكريساً للانقسام الداخلي “

وأكد أن حركته ستتخذ قرارات (لم يكشف عنها) وصفها بالمضبوطة، وبالإجماع مع كافة الفصائل والقوى الوطنية لمواجهة “هذا القرار العبثي والخطير”.

وأصدرت محكمة العدل العليا، في مدينة رام الله ظهر اليوم قراراً نهائياً بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط، دون غزة، “لعدم قانونية المحاكم في القطاع″.