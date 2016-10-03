الرئيس الفلبيني يعتذر لليهود بسبب تصريحاته حول أدولف هتلر

مانيلا - د ب أ – اعتذر الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، لليهود “بعمق وشدة”، عن التصريحات التي أطلقها مؤخراً حول أدولف هتلر، فيما يتعلق بحربه على المخدرات.

وكان دوتيرتي صرح يوم الجمعة الماضي، بأنه على استعداد لقتل ثلاثة ملايين شخص من مدمني المخدرات وتجارها، مقارناً نفسه بهتلر، ما تسبب في غضب المجتمع الدولي.

وقال: “أود أن أوضح الآن، هنا والآن، أنه لم يكن هناك أبداً أي نية من ناحيتي للانتقاص من ذكرى ستة ملايين يهودي قتلهم الالمان”.

وقال مساء الاحد أثناء مهرجان جرت فعالياته في وسط الفلبين: “في الواقع، إن الأمر لا يتعلق بأنني قد قلت شيئاً خاطئاً، ولكن، أنا لا أرغب حقاً في أن أشوه الذكرى. إننا نعلم ذلك. لذا، أعتذر بشدة وعمق إلى (المجتمع) اليهودي”.

وأضاف: “قلت إنني سأقتل ثلاثة ملايين من المدمنين. ولا يتعلق ذلك بأي شكل (باليهود)”.

وكان الرئيس أعرب عن أسفه يوم الجمعة الماضي، بسبب وصف منتقديه له بأنه “ابن عم” هتلر.