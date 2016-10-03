ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في بغداد إلى 7 قتلى و15 جريحاً

بغداد – الأناضول - قال مصدر طبي عراقي، الإثنين، إن حصيلة الهجوم الإنتحاري الذي استهدف منطقة ذات كثافة سكانية شيعية، بالعاصمة العراقية بغداد، ارتفعت إلى 7 قتلى و 15 جريحاً.

وفي وقت سابق قال ضابط في الشرطة العراقية، إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه على مقربة من سوق شعبي في حي العامل، جنوب غربي بغداد؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم الانتحاري، وإصابة 11 آخرين بجروح.

لكن حصيلة الضحايا ارتفعت حسب إحسان راضي، المسؤول في دائرة صحة الرصافة، التي يدخل حي العامل ضمن نطاقها.

وقال راضي،إن الحصيلة النهائية للهجوم الانتحاري بلغت 7 قتلى من المدنيين، فضلاً عن الانتحاري، وإصابة 15 آخرين بجروح.

وأضاف أن “الجرحى جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج”، دون أن يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

وحتى الساعة 11:50 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” بتنفيذ مثل هذه الهجمات.

ويتزامن الهجوم مع قيام قوات الأمن العراقية بتشديد إجراءاتها الأمنية على مداخل المناطق ذات الأغلبية الشيعية في بغداد تحسباً لهجمات قد يشنها تنظيم “الدولة”، وتستهدف تجمعات لمدنيين خلال إحيائهم طقوس شهر محرم.

ومع حلول شهر محرم من كل عام يبدأ الشيعة في غالبية المناطق العراقية، تنظيم مآتم للعزاء بذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، وإقامة طقوس خاصة بالمناسبة، وتبلغ الطقوس ذروتها في العاشر من الشهر ذاته الموافق ليوم مقتل الحسين.